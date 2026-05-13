南投名間焚化爐環評會 未先討論替代方案惹議

南投名間焚化爐環評會，民眾要求先行討論替代方案未果，站上桌手抗議。（記者張協昇攝）

南投名間焚化爐興建案，今（13日）續開環評範疇界定會議，主要討論對生態影響，惟現場民眾不斷高喊要求先行討論替代方案，並站上桌子及走近主席台抗議，欲阻止會議進行，雙方僵持不下，會議在一片混亂中進行，民眾痛批會議若不討論確認可行替代方案，根本是一場預設結論的護航大會。

名間鄉反焚化爐自救會會長致中師父指出，環評法第10條規定，範疇界定會議應討論確認可行替代方案，否則恐違法，且若用多數時間討論主方案，萬一調查評估結果顯示名間預定地不適合蓋焚化爐，豈不是浪費大量人、物力及大家的時間，空忙一場，因此應先逐一討論替代方案。

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現場民眾也不斷高喊要求先行討論替代方案，惟主席程淑芬教授回應表示先前即曾討論過替代方案，將等主方案討論完就會再討論替代方案。惟民眾認為環評委員們是在替縣府護航，一再藉故拖延，不願討論替代方案，根本就是已預設結論要在名間蓋焚化爐，要求停止開會，並有多人站上桌子抗議，也有人走向主席台欲找主席理論，立即遭警方包圍制止，場面一度混亂。

環保局回應表示，環評範疇界定會議是討論性質，主方案會不會通過，要先經過範疇界定的環境因子評估，評估完才能用科學數據說明能不能蓋，若評估不通過，就看要不要再一個替代方案評估，或直接決定不開發，所有需要環評的案子都是這樣做。

南投名間焚化爐環評會，民眾走向主席台抗議，遭警方及環保局人員圍住。（記者張協昇攝）

名間反焚化爐自救會會長致中師父，13日在環評會不斷要求先行討論替代方案。（記者張協昇攝）

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