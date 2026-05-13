鳳山校園爭議爆AI假影片 陳其邁：與平台溝通是最大問題

鳳山校園爭議爆AI假影片 陳其邁：與平台溝通是最大問題2026/05/13 13:13 記者王榮祥／高雄報導
高市議員陳慧文抨擊鳳山校園事件遭有心人士製成假影片上網，導致涉案家庭壓力倍增，孩子被迫考慮轉班或轉學。（記者王榮祥翻攝）
高雄鳳山某校園爭議遭有心人士製作AI假影片於網路散布，對涉事家庭造成二次傷害；市議員陳慧文要求市府建立24小時數位防護網，並與社群平台建立「緊急下架綠色通道」，市長陳其邁評估與平台溝通是最大問題，允諾責成副市長召集跨局處會議討論。
陳慧文今質詢指出，今年4月底鳳山某國小發生校園爭議，教育局還在調查期間，事件卻於短短24小時內遭網路爆料、政治化標籤，甚至被製作成AI假影片在網路散播。
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陳慧文抨擊這類未經證實的假影片在校園流傳，導致當事人承受極大壓力，甚至被迫轉班、轉學，凸顯現行調查程序無法有效防堵網路輿論對孩童的二次傷害。
她認為制度不能只是在調查程序，而是必須主動防護，呼籲市府參考歐盟數位服務法，落實校園事件去政治化，並建立針對兒少不實資訊及AI假影片的即時下架綠色通道。
市長陳其邁答詢指出，與平台業者溝通是最大問題，喊話平台應對兒少資訊保護負起責任，他承諾指示副市長層級召集教育、社會、警政等跨局處會議，並積極與中央數位部及大型平台業者協調，以強化內容稽核與兒少保護，建立完善數位安全治理體系。