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    首頁 > 生活

    沒籽長不大！台中葡萄驚變「石頭果」果農泣：年年虧損

    2026/05/13 14:30 記者張軒哲／台中報導
    立委何欣純（左）關心石岡葡萄農損災情。（記者張軒哲攝）

    立委何欣純（左）關心石岡葡萄農損災情。（記者張軒哲攝）

    台中市是巨峰葡萄大宗產區之一，近期因連日大雨及隨後南風帶來的高溫影響，正值開花期的葡萄因授粉受阻，導致果實無法正常膨大，發育不全的「石頭葡萄」，果農大嘆損失慘重，民進黨立委、台中市長參選人何欣純今日前往石岡與新社關心災損。

    農業部台中區農業改良場副研究員葉文彬表示，近期極端氣候卻打亂了農民的耕作節奏，近期已經會勘新社21處葡萄果園。 石岡區龍興里黃姓果農表示，自己承接父親農園，但近年葡萄受到軟腐病與天候影響幾乎年年虧損，今年整園葡萄無法收成，損失數十萬元，真是欲哭無淚，有不少農民轉為栽植其他水果。

    何欣純說，近期台中許多巨峰葡萄農損，還變成所謂的「石頭葡萄」，就是裡面是沒有籽，就沒有辦法長大，葡萄就相對的小，許多果園產量看起來不到兩成，剩下的兩成狀況也不好，影響到農民的收入生計。

    何欣純說，邀集農糧署、農改場、市政府農業局及公所共同來現勘，巨峰葡萄的產量非常的差，一定會全力的來要求農業部災損補助，而且從寬認定的方式現金補助農民，減少農民損失。

    石岡巨峰葡萄農損嚴重，果園結果量不到二成。（記者張軒哲攝）

    石岡巨峰葡萄農損嚴重，果園結果量不到二成。（記者張軒哲攝）

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