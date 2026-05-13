佳里農會首創產銷履歷胡麻油 搶攻精品市場

台南佳里區農會推出全國首創的產銷履歷胡麻油，新品發表。（記者吳俊鋒攝）

台南佳里區農會歷時3年推出產銷履歷認證的胡麻油，全國首例，採「藍海策略」行銷地方特色，並結合威士忌瓶裝設計，打造為頂級伴手禮，成功將傳統產業打進精品市場。

佳里區農會今天舉辦新品發表活動，總幹事楊豐賓強調，台南胡麻的產業規模為全國之最，栽種面積約1215公頃，佔了逾7成，面對激烈競爭，並迎合民眾日益重視的食安觀念，在新品開發上，成功突破加工門檻，主打市場區隔，搶攻高端的消費族群。

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楊豐賓指出，佳里的胡麻面積為全南市第四，栽培歷史可回溯至70年代，已是相當久遠的地方特色，要遊說農民改變傳統，加入產銷履歷之列，並不容易，從土壤檢測、種子篩選到用藥安全等，每個環節都嚴密控管，且收成送驗合格，才能進入後端的製油過程。

楊豐賓表示，胡麻的栽種取得產銷履歷，在製油上委託取得ISO 22000與HCCP認證的虎尾農會代工生產，前後端都有品質把關，就是要讓消費者買得安心、用得放心。

目前產銷履歷的胡麻面積約3公頃，楊豐賓認為，佳農為國內食用油建立安全溯源新典範，優質品牌建立後，有助後續的推廣輔導契作，規模可望逐步擴大，對於未來願景，深具信心。

楊豐賓說，包裝設計結合威士忌瓶的精品語言，伴手禮盒也採開放式展示結構，都為質感加分，民眾可透過掃描標章上的QR Code，即時查詢該批次胡麻的農民、栽種地、生產方式以及相關加工資訊等。

市府農業局長李芳林提到，佳里使用的胡麻品種「台南一號」，具有顆粒大、油量高等特色，榨製後，色澤深褐、香氣濃郁，適合食補料理，深受消費者喜愛。

佳里區農會成功推出全國手創的產銷履歷胡麻油，熱鬧發表。（記者吳俊鋒攝）

佳里區農會的產銷履歷胡麻油，結合威士忌的瓶裝設計，走質感路線。（記者吳俊鋒攝）

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