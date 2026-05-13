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    首頁 > 生活

    新北推綠色低碳永續旅遊 6遊程串聯在地文化、環境教育

    2026/05/13 13:13 記者賴筱桐／新北報導
    新北市三貂嶺融合隧道山林與鐵道美景，打造低碳療癒旅遊體驗。（圖由新北市觀旅局提供）

    新北市三貂嶺融合隧道山林與鐵道美景，打造低碳療癒旅遊體驗。（圖由新北市觀旅局提供）

    全球面臨氣候變遷，減碳成為世界潮流。新北市推動觀光轉型，以「綠色・減碳・行動・共好」為4大核心主軸，建構兼顧環境永續與產業發展的低碳旅遊體系，並規劃6條遊程，串聯在地文化與環境教育，民眾可享受新北獨特的山海風光及人文風情，實踐環保永續生活。

    觀光旅遊局長楊宗珉指出，新北擁有豐富的生態景觀與文化資源，包含鹿角溪人工濕地、台北水源特定區環境教育學習中心等環境教育設施，以及十三行博物館、鶯歌陶瓷博物館、淡水古蹟博物館、客家文化園區、新北美術館等文化場域，皆是推動綠色旅遊的重要內涵。

    楊宗珉表示，觀旅局整合環保餐廳資源，輔導在地旅宿取得環保標章認證，推出「上山下海E宿新北打卡趣」活動，設置數十處以上電子集章點位，融入淡江大橋、三鶯美術館等景點；此外，攜手金級環保標章旅行業者共同推廣綠色遊程。

    在「減碳」方面，觀旅局推出的綠色遊程，委託專業機構進行碳足跡計算，涵蓋遊程設計、交通運輸、餐飲及活動體驗等環節，計算結果顯示，每位參與綠色低碳遊程的旅客，相較自駕車旅遊，可減少約10公斤碳排放量。

    楊宗珉說，去年推出3條兼具低碳永續與在地文化深度的綠色旅遊路線，包括水源茶香坪林漫遊、鐵道綠跡雙溪猴硐人文走讀、藝境三鶯時光慢旅，今年再推三鶯捷運文化之旅、碧潭烏來山水漫遊及淡水水岸淡江大橋人文之旅，串聯新北多元地景。

    另外，配合淡江大橋通車，市府將在金色水岸設置航海王聯名藝術裝置，辦理集章活動，並開駛「青春山海線景觀雙層巴士」低碳暢遊北海岸，並持續推動「微笑山線寶石集章」與「定向越野三鶯場」，引導旅客善用大眾運輸系統，以健行與步行方式親近自然，減少旅遊對環境的負荷。

    新北推動低碳綠旅遊，走進坪林茶園親手採茶，體驗茶鄉慢活魅力與在地茶文化風情。（圖由新北市旅觀局提供）

    新北推動低碳綠旅遊，走進坪林茶園親手採茶，體驗茶鄉慢活魅力與在地茶文化風情。（圖由新北市旅觀局提供）

    新北市美術館融合藝術與建築美學，成為低碳綠旅遊新亮點。（圖由新北市觀旅局提供）

    新北市美術館融合藝術與建築美學，成為低碳綠旅遊新亮點。（圖由新北市觀旅局提供）

    新北市政府與旅行社業者合作，推出「青春山海線」雙層景觀巴士。（圖由辰社旅行社提供）

    新北市政府與旅行社業者合作，推出「青春山海線」雙層景觀巴士。（圖由辰社旅行社提供）

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