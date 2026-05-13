74線快速道路塞平面也塞 中市議員要求交通號誌全面智慧化

市議員蔡耀頡指74線快速道路塞車嚴重，市府7年多來都未改善。（蔡耀頡提供）

台中市74線快速道路長期面臨壅塞問題，連平面道路在尖峰時期也塞得令人無奈，市議員蔡耀頡便表示，74線很多匝道號誌設計不良，未因應車流，他自己便曾在太平中山匝道等了40分鐘還上不了，要求近期在匝道增派人力指引分流，長期則是號誌智慧化；議員鄭功進也指出，尖峰時段太平中山路與太原路閘道口車滿為患，要求交通局應研議在東區增設一處出口閘道才能紓解車流。

交通局長葉昭甫表示，74線快速太平大里段原本就是警力重點勤務的部署，至於智慧號誌，一直都在進行中，但因經費有限，只能一處處增設。

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市議員蔡耀頡表示，台74線快速道路過去非常方便，但現在已成慢車道，整條道路尖峰時段被戲稱為「74停車場」，光上匝道需排隊近半小時才能上到74，而下匝道更是回堵1.5公里。

他表示，自己便曾在上班時間要從太平中山匝道上快速道路，但光是在平面道路就等了40分鐘，改上太原匝道，痛批市府7年多來對於74線的改善無任何作為，只靠國1跟國4紓解車流，現更因崇德匝道附近有百貨開幕，加上洲際棒球場的人流，更是讓74線塞車陷於泥沼中。

蔡耀頡認為平面道路塞車根源在交通號誌，短期在尖峰時期加派人員在匝道口引導車流疏通，長期就要如高雄辦理的智慧路網，可以即時偵測車流並優化號誌，不要使民怨四起。

議員鄭功進也指出，尖峰時段太平中山路與太原路閘道口車滿為患，主因是出口間距配置極度合理，目前的設計讓準備前往東區的車輛，若不在太平中山路忍受塞車之苦，就必須再多跑7.6公里遠至大里德芳南路下交流道，再折返北上，無疑「過門不入」，要求交通局應研議在東區增設一處出口閘道，以有效分流太平中山路的車壓。

交通局表示，要增設南出匝道部分，預估用地徵收及拆遷範圍大，對當地民生影響甚鉅，將待與地方充分溝通並達成共識後，再爭取經費辦理可行性研究。

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