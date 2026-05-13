屏東勝利星村、恆春古城化身舞台 馬戲、舞蹈5月接力演出免費觀賞

「優尼客當代馬戲團」將於5月16日在屏東勝利星村遺構公園演出。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣近年積極拓展藝文展演形式，結合歷史場域與戶外空間，持續推動「沉浸式展演」，5月16日將由「優尼客當代馬戲團」於勝利星村遺構公園帶來《遺構間的祝福》，5月23日則由B.DANCE丞舞製作團隊於恆春西門廣場演出國際獲獎舞作《浮花》，透過移動式觀演與互動，讓藝術走出劇場、走進生活場景，形塑獨具特色的藝文體驗。

屏縣府文化處表示，春風調戲藝術節5月接連兩場戶外沉浸式展演，16日下午3時，「優尼客當代馬戲團」將於勝利星村遺構公園演出《遺構間的祝福》，以流動式觀演形式，帶領觀眾穿梭歷史場域。作品融合跳板、肢體特技與空間裝置，在斷垣殘壁間重構充滿想像力的藝術現場，讓遺構成為承載記憶與祝福的舞台，成為充滿生命力與想像的藝術現場。

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5月23日晚間6時，B.DANCE丞舞製作團隊將於恆春西門廣場帶來國際獲獎舞作《浮花》。作品靈感取材自「放水燈」文化，以詩意肢體描繪生命與情感流轉，並結合恆春古城歷史場景與南國風景，打造沉浸式觀演體驗。演後更安排「浮花儀式」，邀請觀眾手持燭光共同參與，讓藝術不只是觀看，更能共同參與這場融合藝術與情感交流的沉浸式體驗。

文化處指出，從勝利星村的歷史聚落，到恆春古城的文化地景，屏東以不同場域為舞台，串聯移動式觀演與參與式體驗，展現戶外沉浸式展演的多元樣貌，讓藝術不再只是「觀看」，而是被感受、被記憶的文化旅程。

B.DANCE丞舞製作團隊5月23日於恆春西門廣場帶來國際獲獎作品《浮花》。（圖由屏東縣政府提供）

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