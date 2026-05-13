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    首頁 > 生活

    清明後不跌反漲！王功蚵仔一斤200元 蚵農揭背後原因

    2026/05/13 12:44 記者陳冠備／彰化報導
    有「珍珠蚵」之稱的王功牡蠣，目前去殼零售價每台斤來到約200元，比去年同期漲了2成。（記者陳冠備攝）

    有「珍珠蚵」之稱的王功牡蠣，目前去殼零售價每台斤來到約200元，比去年同期漲了2成。（記者陳冠備攝）

    今年氣候穩定，原本清明節後牡蠣價格應該回跌，未料價格不降反升，有「珍珠蚵」之稱的王功牡蠣，目前去殼零售價每台斤來到約200元，比去年同期漲了2成。養殖業者姚秋月表示，近年受到離岸風機設置、海砂淤積侵蝕蚵田，加上漁村人口老化、缺工嚴重等多重因素衝擊，養殖成本持續攀升，「以前一斤70、80元的價格，已經回不去了，未來只會越來越貴。」

    姚秋月指出，往年清明節後，牡蠣價格通常會回落至每斤160元至170元左右，但從去年農曆10月漲到190元後，至今仍未下降，甚至還漲價，主因就是「產量大減」。尤其內海蚵田受影響最嚴重，原本適合養殖的海域，近年因離岸風機設置太密集，導致海浪不斷把海砂往內推，造成大量淤積，不少蚵架直接被掩埋，牡蠣也被悶死，成為空包彈。

    姚秋月說，離岸風機設置太過密集，不只影響蚵田，連漁民捕魚都變得困難。她發現，近年海域還出現過去少見的外來生物，包括大量孔雀蛤及透明軟狀生物，甚至連蛤蜊養殖池也受影響，顯示海洋環境正在改變。

    「找不到年輕人來接手」。姚姓業者說，現在王功剝蚵工幾乎都是6、70歲老人，年輕人大多外移，不願接手辛苦的養殖工作，就連外籍移工也因工作時間受潮汐限制、不夠固定，寧願選擇工廠工作，「現在時薪沒200元，根本請不到人。」他憂心，若產業斷層持續惡化，未來王功蚵仔恐怕只會愈來愈少、愈來愈貴。

    芳苑沿海大缺蚵，價格居高不下。（記者陳冠備攝）

    芳苑沿海大缺蚵，價格居高不下。（記者陳冠備攝）

    蚵殼上附著大量的底泥，牡蠣無法成長，成為空包彈。（資料照）

    蚵殼上附著大量的底泥，牡蠣無法成長，成為空包彈。（資料照）

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