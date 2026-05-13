新北囊括農業部動保施政評鑑6獎大滿貫 侯友宜今頒感謝狀

新北市長侯友宜表揚協助推動認養小棧的里長。（圖由動保處提供）

新北市政府在農業部評鑑表現亮眼，分別在「動物收容管制業務評鑑」、「動物保護業務評鑑」及「寵物管理業務評鑑」項目脫穎而出，一舉榮獲6大獎項，締造動物保護施政大滿貫佳績，新北市長侯友宜今（13）日在市政會議頒發感謝狀，表揚長期協助動保工作的19組團體與個人。

在動物保護執法工作上，共有8位警察積極投入，其中三重分局受理48件動保案、移送裁罰3件；永和分局受理22件、送地檢署偵辦3件；新店分局受理59件，移送裁罰10件。

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蘆洲分局警員蘇敬為成功調閱影像，查獲違規飼主並移送裁處；中和分局警員吳亭儀查辦持掃把毆打犬隻案件，迅速通知嫌疑人到案；淡水分局警員才士哲偵辦虐貓致傷案，掌握行為人並依法移送；海山分局警員陳揚棋、汐止分局警員黃重皓長期投入動保案件，強化與動保處合作效率。

此外，動保處合作認養小棧共112間，2025年認養數達1005隻犬貓，其中表現優良的6個單位合計送養312隻犬貓，包括新店小城里長郭仁澤、三峽鳶山里長周文美、台北市文山區政大里長鄭文綺、藍世界動物醫院林口店、凝香小舖及藍世界水族寵物城汐止店。

長期投入動物保護工作並積極配合政策推動的團體，包括台灣動物保護行政監督聯盟、台灣防止虐待動物協會、中華民國保護動物協會及世界愛犬聯盟。新北市寵物商業同業公會理事長侯兆誠，長期協助動保處辦理特定寵物業評鑑及查核作業，提供實務經驗與專業建議，優化查核機制與標準流程。

新北市動保處表示，動物保護工作有賴市府團隊與民間力量共同推動，未來市府將深化各項動保政策，結合更多資源與創新作為，打造人與動物和諧共存的友善城市。

新北市提供免費狂犬病疫苗及晶片注射。（圖由動保處提供）

新北市推動愛護動物的生命教育。（圖由動保處提供）

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