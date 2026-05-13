周末國中會考 萬和宮文昌燈砸毀影響考生、廟方火速修復

萬和宮5座光明及文昌燈座遭推倒。（台中市議員何文海提供）

台中市萬和宮媽祖鎮殿超過340周年，12日清晨遭張姓男子砸毀，廟方表示，有3座文昌燈遭推倒在地，估計影響近萬名考生權益，週五（16日）至17日將舉辦國中會考，數千名考生及家長憂心「文昌燈」現況，萬和宮立即通知廠商修復。

南屯萬和宮主祀湄洲天上聖母（老大媽），百年來香火鼎盛，未料，12日清晨遭張男闖入砸廟，正殿「老大媽」金身前方4尊神像落地，虎邊文昌帝君旁的3座文昌燈座、2座光明燈座也被推倒，萬和宮粗估，1座光明燈座供3千2百個燈座，影響上萬信眾信仰權益。

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轄區台中市第四警分局表示，張嫌是街友長期在附近遊蕩，落網後低頭不語，案涉毀損罪嫌、動機仍待釐清，訊後經衛生所評估入院強制治療。

由於本周五國中會考及相關大考將至，萬和宮粗估，文昌燈毀壞恐影響上萬信眾信仰權益，1座光明燈座可點3千2百人，與文昌燈共5座遭推倒，已立即通知廠商更新修復，請信眾及家長放心。

萬和宮遭張男砸廟，台中市議員何文海（中）剛好經過廟口。（議員提供）

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