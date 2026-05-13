護理師最難被AI取代 大學校長估4年後仍有7萬護理人力缺口

準護理師手捧燭光，宣讀南丁格爾誓言。（輔英提供）

「三班護病比」5月入法引發立院朝野攻防，護理師荒再度成為焦點。輔英科技大學今（13）日舉行「115年度護理系成年暨加冠導光典禮」，校長林爵士指出，護理師是最不容易AI取代的行業之一，期勉學子切勿妄自菲薄；他說，台灣4年後仍需新增5萬5千至7萬多名護理人力，顯示護理專業的重要性與日俱增。

加冠與導光儀式是輔英科大年度盛事，今年共有453位護理生參與，林爵士帶領師長祝福，高市衛生局及台南、高雄、屏東多家醫院、護理師公會、輔英校友總會代表到場觀禮。學生高舉燭光，齊聲宣讀南丁格爾誓詞，今年特別安排家長親自為子女加冠，象徵家庭對孩子的支持，不少家長感動落淚。

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林爵士致詞時指出，時下最夯的話題莫過於AI，隨著AI科技快速發展，許多人擔心未來工作將不保，惟護理師卻是最不容易被AI取代的行業之一，因為護理不只是技術，更結合專業判斷、人文關懷與生命陪伴，是一項充滿溫度與責任的重要使命。

他說，根據國家護理人力推估，因應超高齡化社會來臨，台灣4年後仍需新增5萬5千至7萬多名護理人力，顯示護理專業的重要性與日俱增。他期勉同學都能秉持初心，在未來醫療第一線發揮影響力，成為病患最溫暖且堅定的依靠。

五專二年級學生阮丞希說，護理師往往是陪伴病患最久的人，未來希望不只具備專業技術，更能成為懂得傾聽、帶給病患溫暖與安全感的護理人員。

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