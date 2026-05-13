「醫師加班免稅跳票」 藍委葉元之批：難道要逼醫護上街？

國民黨立委葉元之。（資料照）

近期三班護病比入法爭議延燒，總統賴清德昨日突宣布2027年5月20日起分階段實施。對此，國民黨立委葉元之怒批，原來要民意的反撲，才能讓賴總統兌現承諾，而賴政府曾許諾今年5月報稅實施「醫師加班費免稅」，如今衛福部長石崇良竟以「低估複雜度」坦承跳票，讓配合打卡認證時數的醫師深感被耍，質疑政府輕諾寡信，難道非要逼醫師也走上街頭，賴總統才肯正視醫界訴求？

葉元之指出，不知道賴政府還記不記得，自己也承諾過，為了幫醫院留住醫師，要在今年報稅實施「醫師加班費免稅」？這項承諾已確定跳票，既然護理師的憤怒能讓賴總統轉彎，現在是要逼醫師也上街頭嗎？

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葉元之表示，醫院醫師爆發離職潮，為了穩定醫療品質，賴清德2025年5月在「健康台灣委員會」指示研議醫生加班費免繳所得稅。石崇良今年1月曾說，已與財政部、行政院人事總處取得共識，最快今年5月報稅就可適用。不少醫院還為此設置打卡鐘，讓醫師打卡，以認定醫師的加班時數，結果，他兩天前質詢石崇良，部長卻說今年醫生加班費免稅的承諾確定做不到，還一副無所謂的樣子，僅用一句「低估事情的複雜度」，就敷衍帶過。

葉元之說，讓人不能接受的是，部長在年初給承諾時，已距離總統去年5月宣布的時間，過了8個月，這麼久的時間，部長都不知道事情複雜？如果知道不能推動，為何要給承諾？是沒有心做，還是輕諾寡信，話都隨便說說。醫院醫生至今已紛紛傳出怨言，甚至在網路上可看到各種留言，「醫師為此上班趕著打卡，是打心酸的嗎？」、「衛福部的話能信，屎都可以吃」。

葉元之表示，護理師的怒火讓三班護病比可以分階段實施，那醫生們是不是也要讓賴清德感受一下民意的反撲，讓政府好好做事，改善醫護工作環境，提升整體醫療品質。

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