屏東「鹽琉趴」5/22起登場 新園港邊變身最潮海味音樂祭

鹽琉趴安排「搖滾辦桌」，讓民眾邊吃辦桌邊聽搖滾樂。（圖由屏東縣政府提供）

第3屆「2026鹽琉趴」將於本（5）月22日至24日在屏東縣Taiwan Hi新園海洋航運園區登場，縣府今（13）日公布活動內容，以「夜市×辦桌×音樂祭」為主軸，融合搖滾辦桌、無人機展演、限定鹽琉藍海光環境、海口味市集、多項DIY體驗活動，打造最具台灣味的夏日港邊派對。

屏東縣政府交通旅遊處表示，「鹽琉趴」要讓民眾從白天玩到晚上，5月22日（週五）推出限定版「搖滾辦桌」，將新園在地農漁特產入菜，讓民眾邊吃辦桌邊聽搖滾樂，當天晚上還有無人機燈光展演，結合港邊鹽琉藍海，海陸空交織的夜間浪漫倒影，營造專屬新園的夏夜氛圍。

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演出陣容集結滅火器Fire EX.、許富凱、芒果醬Mango Jump、怕胖團 PAPUN BAND 等多組人氣音樂人接力登場，多元音樂風格讓參與民眾隨著海風搖擺，現場還規劃復古夜市遊戲區與手作體驗，包括傳統釣蝦、自製雪花冰、涼拌毛豆、彩繪風箏、彩繪鯉魚旗等。

交旅處表示，此次與屏縣金弘麻油花生行合作，推出聯名限定版鹽琉趴有鹽作伙土豆禮盒等，讓旅客將最道地的新園風味帶回家，除高人氣「園仔」，更新增代表新園鄉民俗信仰的「虎爺將軍」及象徵人潮與音樂的「浪仔」，鹽琉趴以港口為舞台，透過小旅行與船運行銷，讓更多人認識Taiwan Hi新園海洋航運園區，了解從新園搭船前往小琉球，也是方便又舒適的選擇。

「鹽琉趴X屏東GO購」還有抽獎，凡於5月期間搭乘鹽琉線船班，拍攝搭乘日期船票，或於活動期間與現場合影上傳屏東GO購官方網站活動專區，就有機會抽中精美好禮，再加碼抽出各式票卷，包括新園來回小琉球船票、王船文化館及屏菸1936文化基地常設展門票、甲板上海景餐廳餐券等。活動詳情可上2026鹽琉趴官方社群查詢。

第3屆「2026鹽琉趴」將於5月22日至24日在 Taiwan Hi 新園海洋航運園區登場，縣府公布活動內容。（記者羅欣貞攝）

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