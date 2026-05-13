中市觀旅局結合澳門及真航空 即日起推出「登機證優惠活動」

台中市觀光旅遊局與「澳門航空」及「真航空」攜手合作，即日起推出「登機證優惠活動」。（觀旅局提供）

台中市政府觀光旅遊局與「澳門航空」及「真航空」攜手合作，即日起推出「登機證優惠活動」，只要搭乘澳門航空、真航空航班，持登記證即可化身為「台中旅遊通行證」，享有台中市在地店家、飯店民宿、知名景點與交通設施等專屬優惠。

觀旅局長陳美秀表示，目前台中國際機場航線穩定成長，澳門航空自今年夏季班表開始，將提供每週14班的密集航班往返台中與澳門，為兩地搭建便利的空中橋樑；而真航空同樣看好中台灣的觀光潛力，除原有每週14班往返台中與仁川機場的航班，今年3月再開航每週5班的「台中-釜山」定期航線，綿密且多元的航班網絡，將大幅縮短旅客抵達台中的時間，期望透過結合登機證優惠活動，實質回饋給旅客，讓選擇台中的國際旅客感受到台中的溫暖。

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觀旅局指出，登機證優惠活動合作範疇涵蓋「食宿遊購行」，包括可在台中國際機場旅客服務中心憑澳門航空或真航空登記證即可兌換精美小禮，並提供「台中Go」時數套票7折優惠序號，讓在地交通接軌更為輕鬆；同時與知名品牌「屋馬燒肉」及「茶湯會」合作，提供相關優惠；旅客於特約飯店等入住時出示合作航空登機證，即可享有專屬折扣；另國立自然科學博物館及921地震教育園區等知性景點，憑登機證即可享有門票優待。

觀旅局提醒，優惠合作店家略有不同，請旅客注意各項優惠期限，澳門航空登機證優惠至明年底，真航空登機證優惠則至明年2月底止。

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