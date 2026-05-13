清大團隊用「光絲」產生埃秒脈衝 可望助攻半導體EUV檢測

清華大學電機系副教授陳明彰研究團隊，世界首創利用「光絲化（filamentation）」機制直接產生高品質孤立埃秒脈衝，為桌上型超快極紫外光源開啟新方向。（清大提供）

清華大學電機工程學系副教授陳明彰研究團隊，近期在超快光學與極紫外光（EUV）領域取得重要突破，首創利用「光絲化」（filamentation）機制，直接產生高品質孤立埃秒脈衝（Isolated Attosecond Pulse, IAP），為桌上型超快極紫外光光源開啟全新方向。

埃秒（attosecond）是十億分之一的十億分之一秒，這種極短光脈衝如同觀察電子運動的「超高速閃光燈」，傳統上，要產生高品質的孤立埃秒脈衝，通常需要複雜的光學系統與精密調整。

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清大團隊此次發現，當高強度雷射進入氣體後，會形成一條細長且穩定的「光絲（filament）」，在這段傳播過程中，光脈衝會自然被壓縮、空間模式也同步被淨化，就像光在傳播過程中自己變得更短、更乾淨。

研究團隊利用此現象，成功將原本約4.7飛秒（fs）的雷射脈衝自然壓縮至約3.5飛秒，並進一步產生高對比、高穩定度的孤立埃秒脈衝。這項成果提供更簡潔、更穩定的技術路徑，讓產生IAP與EUV supercontinuum不再需要高度複雜的系統調校。且代表未來高穩定、高重複率、低維護需求的桌上型埃秒EUV光源，有機會逐步從大型實驗室走向更廣泛的學術與產業應用。

「光絲」輔助孤立埃秒脈衝產生機制示意圖。高強度雷射在半無限氣體腔體（semi-infinite gas cell）中傳播時，因克爾效應自聚焦與電漿散焦之間形成動態平衡，進而產生穩定的「光絲」（filament）。（清大提供）

清華大學陳明彰教授研究團隊。團隊致力於超快雷射、極紫外光（EUV）與埃秒科學研究，近期發展 filamentation-assisted 孤立埃秒脈衝（IAP）技術，利用光在氣體中傳播時的自我壓縮與空間淨化效應，推進桌上型同調EUV光源於超快科學與半導體檢測之應用。左起為簡佑恩、蔡明憲、蔡嘉倫、梁安媛與陳明彰。（清大提供）

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