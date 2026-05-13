新港公園風雨球場啟用 吳岱豪、翁章梁同框投球

新港公園風雨籃球場今啟用，嘉義縣長翁章梁（左四）、新港鄉長葉孟龍（右四）、籃球國手吳岱豪（右五）等人同框投球。（記者王善嬿攝）

嘉義縣新港鄉新港公園風雨球場歷經近2年施工改造，今天舉行啟用典禮，讓新港鄉親、青少年無論風雨都能有舒適環境打球，新港鄉公所今還邀請新港出身的籃球國手吳岱豪到場同樂，嘉義縣長翁章梁、新港鄉長葉孟龍、吳岱豪等人同框投球，展現球技。

葉孟龍表示，新港公園籃球場是新港人心中籃球聖地，每逢假日人滿為患，但以往沒有屋頂遮風避雨，若遇到天候不佳，球友僅能望著球場興嘆；公所斥資1350萬元於2024年完成「新港公園籃球場風雨球場改造工程」，將2座籃球場其中1座改建為半室內風雨球場，同步優化公園西南側周邊人行道，串聯登雲路111巷與嘉北路，補齊公園周邊人行系統最後一塊拼圖，去年再爭取縣府補助400萬元以及自籌460萬元，完成球場地坪、排水改善工程，提供鄉民全天候可用的運動空間。

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翁章梁說，新港公園位於新港中心，風雨球場讓公園更完整，有助增進運動人口，縣府還在新港公園設置戶外桌球桌作為示範點，桌球運動老少咸宜，且不受場地限制，歐洲許多都市在公共空間會擺設桌球桌，未來若民眾反映不錯，一鄉鎮一特色公園將廣設戶外桌球桌。

吳岱豪說，自小在新港長大，從小就在新港公園籃球場與鄰居、同學一起打球，曾最晚打球打到凌晨1點，因父親一句話「打那麼認真，是要打職業籃球喔？」他更勤奮練球，從新港國中排球隊隊員轉而投入籃球運動。

吳岱豪回憶，小時候籃球場不只沒有遮風避雨的屋頂，遇氣候潮濕，地面潮濕導致球也會濕，地板也不平也會遇到野狗追逐，且冬天風太大也難打球，打球很不方便，如今有風雨球場，身為新港人很驕傲。

籃球國手吳岱豪今返回故鄉新港，在剛啟用的風雨籃球場指導學生打球。（記者王善嬿攝）

縣長翁章梁（左）今出席新港公園風雨籃球場啟用典禮，球場旁增設戶外桌球桌。（記者王善嬿攝）

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