宜市某國小女老師被學生扔鉛筆盒受傷 上網PO文稱「校園暴力」

宜蘭市某國小女老師被扔鉛筆盒受傷，上網PO文稱遭學生暴力對待，引發軒然大波。（記者江志雄攝）

校方：師生衝突 學生已致歉

宜蘭市一所國小傳出四年級學生在教室內拿鉛筆盒扔向女老師，造成女老師大腿受傷流血，女老師以「校園暴力」為題上網發文，「教書教了10多年，第一次被學生暴力對待」。校方今天（13日）回應，這起糾紛是師生衝突，學生已致歉，學校會持續追蹤。

據了解，這名女老師是名英文代理教師，昨天進教室上課，一名特教生反映椅子太高，隨即幫他換一張矮的椅子，換好後，學生雙腳往桌子上頂，發出聲音，老師擔心影響其他同學上課，把他的桌子搬到講台，移動時鉛筆盒掉落，撿起來放回學生腿上，學生可能認為用鉛筆盒丟他，便拿起鉛筆盒丟向老師。

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丟擲過程中，疑似鉛筆盒內圓規掉出來，女老師大腿被刺傷流血，轉往學校健康中心擦藥包紮，所幸傷勢無大礙，事發後，上網路社群發文說，「我真的很傻眼，四年級敢這樣用暴力對老師，真的很無言」，並附上大腿受傷照片，「已經驗傷，接下來準備走法律途徑」，消息曝光後，大批網友留言，引起軒然大波。

班上其他學生家長加碼爆料，直指學生丟擲鉛筆盒過程中，還罵老師「傻B」、「祝你全家都死光」等辱罵性言語，本次事件已是校園暴力事件，不知校長會不會為了息事寧人，讓老師去跟學生道歉，希望老師的正義得到伸張。

校方今天解釋，昨天事發後第一時間，學校就介入處理，初步了解，導火線不排除老師撿起鉛筆盒交還學生過程中產生誤解，學生已跟老師致歉，學校會持續追蹤，作適當處置。

宜蘭市某國小女老師被學生扔鉛筆盒，造成大腿流血受傷。（圖翻攝自Threads@nancy860908）

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