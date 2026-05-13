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    首頁 > 生活

    防治鼠患威脅 新北啟動全市第2次消毒

    2026/05/13 11:35 記者賴筱桐／新北報導
    新北市長侯友宜（右）要求加強環境清潔整頓，防治鼠患威脅。（記者賴筱桐攝）

    新北市長侯友宜（右）要求加強環境清潔整頓，防治鼠患威脅。（記者賴筱桐攝）

    台北市近期爆發「安鼠之亂」，為避免鼠患問題延燒，新北市政府祭出防治作為，已針對列管的3964處重點區域加強環境清潔與整頓，5月8日起啟動全市第2次消毒作業，預計5月底前全數完成。

    衛生局長陳潤秋今天在市政會議報告指出，截至5月12日，全國漢他病毒感染確定病例仍維持2例（雙北各1例），疫情沒有升溫，衛生局透過臉書、Line群組、里廣播系統及官方網站等多元管道，宣導「防鼠三不」政策，搭配食品衛生稽查進行公衛宣導。

    環保局長程大維表示，針對易積水及空地空屋、建築工地、市場夜市及攤販集中區等，列為重點防治區域，已有3964處完成列管，強化環境清潔整頓，另加強側溝清淤、清除髒亂點廢棄物以及公園環境維護，並要求市場攤商自主清潔消毒，5月8日起啟動全市第2次消毒作業，預計5月底前全數完成。

    程大維說，今天下午將召開「環境衛生推動平台」會議，檢視各場域權管機關提報老鼠防治計畫、執行重點及規劃期程，並強化社區參與共同改善環境作為。

    此外，環保局將於5月20日辦理第1場次「環境管理與鼠害防治實務教育訓練」，要求各場域權管單位人員、清潔隊員等共同參與培訓，以利第一線防治工作。

    為防治鼠患，新北市環保局加強側溝清理。（圖由環保局提供）

    為防治鼠患，新北市環保局加強側溝清理。（圖由環保局提供）

    新北市自5月8日起啟動全市第2次消毒作業，預計5月底前全數完成。（圖由環保局提供）

    新北市自5月8日起啟動全市第2次消毒作業，預計5月底前全數完成。（圖由環保局提供）

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