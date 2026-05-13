基隆崁仔頂販售保育鯊魚？ 市府稽查：非公告禁捕物種

基隆崁仔頂漁市被拍到販售疑保育類錘頭鯊（雙髻鯊），市府產發處證實台灣未禁捕。（記者盧賢秀翻攝）

基隆市崁仔頂是北台灣重要的漁市，最近有民眾發現崁仔頂販售國外難得一見的錘頭鯊（雙髻鯊），可能是保育類的鯊魚。市府產業發展處長蔡馥嚀今天凌晨在崁仔頂稽查，發現崁仔頂有販售龍紋鯊和雙髻鯊，這2種在國內並非禁捕的物種，初步是排除販售保育類的魚類。

有民眾在Threads貼文，在崁仔頂漁市拍到攤商販售錘頭鯊（雙髻鯊），在國外是很幸運才看得到，國外禁止採捕，但崁仔頂是論斤販售。還有民眾留言，可能是保育類的魚。

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蔡馥嚀今天凌晨與崁仔頂魚行聯誼會會長彭瑞祺實際走一趟崁仔頂稽查，發現確實有攤商販售鯊魚，是龍紋鯊和錘頭鯊（又稱雙髻鯊），蔡馥嚀說，這2種鯊魚在三大洋是禁捕的，但台灣是不在公告禁捕的物種。民眾比較有保育觀念，如果發現有捕捉保育類鯊魚，是要做通報，市府後續會來追蹤跟查詢。

有餐飲業者到坎仔頂買了1隻龍紋鯊，他說，準備做鯊魚煙和魚漿。

彭瑞祺說，錘頭鯊最特別的地方就是頭部有一個像「錘頭」突出的部分，眼睛就長在兩邊，但雙髻鯊有很多種，只有其中一種是保育類的。

彭瑞祺說，漁船在進港的時候，海巡署也會先到船艙檢查，如果抓到不該抓的，除了罰款還要坐牢，根本划不來，漁民不會鋌而走險，但民眾不太清楚，一看到鯊魚就認為是保育類的，讓他們業者感到無奈。

基隆崁仔頂漁市販售的龍紋鯊，市府產發處證實台灣未禁捕。（記者盧賢秀翻攝）

市府產業發展處長蔡馥嚀和崁仔頂魚行聯誼會會長彭瑞祺現場稽查，證實雙髻鯊是可以採捕的。（記者盧賢秀翻攝）

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