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    首頁 > 生活

    又是麵屋一燈！驚爆大量顧客用餐後狂拉 業者急回應

    2026/05/13 11:45 即時新聞／綜合報導
    麵屋一燈傳食安疑慮。示意圖，非當事門店。（取自麵屋一燈粉專）

    麵屋一燈傳食安疑慮。示意圖，非當事門店。（取自麵屋一燈粉專）

    有網友日前在知名連鎖拉麵店麵屋一燈台中勤美店用餐後感到身體不適，在Threads上發文詢問是否有其他用餐客人有類似情形，結果大量網友反應用餐後上吐下瀉，對此，業者緊急回應，已經啟動內部調查作業。

    原PO昨日在Threads上發文詢問：「有人昨天晚上在勤美吃麵屋一燈身體不舒服嗎？」結果下方大量用餐客戶留言，有人表示：「清晨突然肚子超痛，整晚沒辦法睡。」有人說：「從今天早上六點多被痛醒」；還有不少情侶表示，用餐後雙雙拉肚子。

    對此，麵屋一燈官方帳號緊急留言，表示已經開始調查，並希望網友提供用餐時間等資訊；官方也發文表示，已接獲單店顧客反映用餐後身體不適情況，對此公司高度重視，並已立即啟動相關確認與內部調查作業。

    業者稱，目前除同步檢視相關作業流程外，也將全力配合衛生主管機關後續調查，並主動關懷顧客身體狀況。顧客的健康與用餐安全始終是我們最重視的事情，公司將以最高標準檢視各項流程與管理作業。

    麵屋一燈非第一次傳出食安疑慮。麵屋一燈桃園華泰分店，今年3月8日有夫妻用餐後雙雙出現嘔吐、噁心等情形，桃市府衛生局派員稽查，抽檢高風險食材進行檢驗，另發現有食材未離地存放等違規，已責令業者限期改善，業者隨即宣布暫停營業、自主清消。

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