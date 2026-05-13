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    首頁 > 生活

    桃竹苗分署移工留才久用說明會 6/25於桃園市工業會舉辦

    2026/05/13 11:35 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃竹苗分署移工留才久用說明會，下一場次將於6月25日在桃園市工業會舉辦。（桃竹苗分署提供）

    桃竹苗分署移工留才久用說明會，下一場次將於6月25日在桃園市工業會舉辦。（桃竹苗分署提供）

    勞動部移工留才久用方案，開放留用符合資格的移工轉任外國技術人力，勞動力發展署桃竹苗分署表示，日前辦理1場宣導說明會，將於6月25日在桃園市工業會辦理下一場次，讓企業更了解方案實際運用情形，活動採用線上報名（網址： https://gov.tw/e8Z ）。

    桃竹苗分署表示，勞動部移工留才久用方案截至今年4月底，已有超過7萬名移工順利完成轉任，為了向更多企業雇主宣導方案內容，勞動部今年度預計在全國各地辦理68場宣導說明會，其中，桃竹苗分署與移工留才久用服務中心已於5月8日舉辦，並邀請潤弘精密工程事業股份有限公司經理廖志宏分享。

    廖說，面對少子化的缺工挑戰，公司積極運用此方案，成功留任多名技術成熟的資深移工，有效降低人事與訓練成本，而移工轉任後職場表現更加穩定，不僅晉升為小領班薪資也有所提升，還能帶領新進的移工順利融入團隊，此外，公司也觀察到員工流動率明顯下降，外籍員工會介紹親友加入，工作上相互協助及照應，逐步形成良性的人才循環。

    桃竹苗分署表示，說明會提供最新、最完整的移工政策資訊，讓雇主未來在人力運用上更具彈性，並能長期留任優秀技術人才，下一場次預計6月25日於桃園市工業會登場。

    分署長賴家仁表示，方案適用對象包括在台連續工作達6年以上或累積工作11年6個月以上的移工，或畢業於我國大專院校、取得副學士以上學位之僑外生，雇主則與現行聘僱移工條件相同，移工留才久用服務中心設有單一服務窗口，提供移工留才久用方案相關服務，今年起另新增直聘雇主多元服務，包括臨櫃服務專線諮詢、專人專案申辦收件、移工雙語通譯服務，以及每月定期辦理直聘雇主轉換說明會，協助雇主節省聘僱移工申辦費用，並降低移工來台工作經濟負擔。

    桃竹苗分署移工留才久用說明會，下一場次將於6月25日在桃園市工業會舉辦。（桃竹苗分署提供）

    桃竹苗分署移工留才久用說明會，下一場次將於6月25日在桃園市工業會舉辦。（桃竹苗分署提供）

    桃竹苗分署移工留才久用說明會，下一場次將於6月25日在桃園市工業會舉辦。（桃竹苗分署提供）

    桃竹苗分署移工留才久用說明會，下一場次將於6月25日在桃園市工業會舉辦。（桃竹苗分署提供）

    桃竹苗分署移工留才久用說明會，下一場次將於6月25日在桃園市工業會舉辦。（桃竹苗分署提供）

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