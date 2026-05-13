國中會考前砸文昌燈！萬和宮萬名考生受波及 民俗專家：莽男恐遭反噬

萬和宮被砸,廖大乙建議，可再回廟向媽祖祈求加持，請神明作主，以求心安，也盼廟方盡速完成修復，讓信眾安心迎接考試。（圖由何文海議員提供）

有342年歷史、被列為國家三級古蹟的台中南屯萬和宮，一名張姓男子昨突闖入正殿，不僅推倒文昌燈、光明燈座，還波及媽祖「老大媽」金身前方神像墜地，由於周末就是國中會考，恐影響上萬名考生點燈祈福，對此民俗專家廖大乙直言，莽男此舉不僅要負法律責任，民俗上更可能招致嚴重反噬。

事發於昨日上午7時30分許，當時萬和宮正在舉辦字姓戲慶典，廟內誦經團同步進行誦經儀式，氣氛莊嚴肅穆，未料張男突然情緒失控衝入殿內，推倒虎邊文昌帝君旁3座文昌燈座、2座光明燈座，連正殿媽祖前方4尊神像也遭掃落地面，廟方人員急忙上前制止並報警，警方到場後迅速將人制伏送辦。

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廖大乙分析，張男行為明顯異於常人，很可能是民間俗稱的「卡到陰」，導致三魂七魄中的「覺魂」跑掉，才會連自己做了什麼都不清楚，甚至以近乎翻桌挑釁的方式衝撞神威，他指出，媽祖本身慈悲為懷，秉持眾生平等之心，未必會降罪，但媽祖身旁的護衛，也就是天兵天將，未必能容忍如此冒犯神明的舉動。

廖大乙強調，這種毀壞神像、法器與光明燈的行為，不只是陽世間的刑事責任，更可能在冥冥之中引來健康、運勢上的重大衝擊，例如突發疾病、車禍，甚至口舌官非，都可能接踵而至，導致人生運勢全面下滑。

由於粗估此次恐影響逾萬名考生。面對家長憂心考運受阻，廖大乙建議，可再回廟向媽祖祈求加持，請神明作主，以求心安，也盼廟方盡速完成修復，讓信眾安心迎接考試。

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