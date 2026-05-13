民代爆料桃園公車評鑑 是受刑人指揮小弟標工程

市議員余信憲質疑，市府公車評鑑標案有問題。（記者謝武雄攝）

桃園市政府交通局為提升公車服務品質，每年都會辦理公車營運服務品質評鑑；其中110及111年度由輿智資通科技公司得標，之後輿智公司被行政院公共工程委員會會列入黑名單，不得參與公共工程招標，112年度以後由智晟資訊服務公司得標，民進黨市議員余信憲今在議會市政總質詢時爆料，輿智的楊姓負責人坐牢，借屍還魂成立智晟，受刑人竟然可以指揮小弟來標桃園市的工程，讓外界觀感不佳。

余信憲質疑，輿智、智晟2家公司主要負責人雷同，連從事標案簡報的都是同一批人，根本就是借屍還魂，輿智負責人坐牢，竟然還可以弄一個智晟參與招標，而且還能得標，讓黑名單制度完全破功。

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質詢過程，余信憲一直質疑市府放水，難怪公車品質無法改善；交通局長張新福、法務局長賴彌鼎則一再說明，輿智、智晟是不同的負責人，就是獨立的法人，輿智被列入黑名單，不影響智晟參與投標資格，至於評審只是就投標廠商提供的方案進行評審，並不管廠商資格。

桃園市長張善政似乎被激怒地回應，即使是受刑人為公司股東，只要公司未被工程會列入黑名單，都有資格投標；副市長蘇俊賓緩頰說，既然法令有漏洞，會發函給工程會建議改進；張新福會後受訪表示，智晟並不是新公司，以往也有一些實際績效，所以能夠獲得評審的青睞，且五席評審，有三席都外聘，也非市府能掌控。

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