竹市今年喊增50個YouBike站 劉康彥籲別再遺忘南寮

新竹南寮人等YouBike很久了！市議員劉康彥籲竹市府別遺忘南寮人的需求與心聲。（記者洪美秀攝）

新竹市府宣布今年將新增50個YouBike站點，但今年已過快一半，仍無新設站點進度，市議員劉康彥也為南寮人請命，他說，去年底議會總質詢時，他和同黨議員曾資程針對新竹市YouBike設站效率超低情形提出質疑。

竹市府去年喊全市新設10站，但到年底最後1個月，竟只設4站；今年市府總預算暴增，一口氣要新設50站，但至今只聞樓梯響，且南寮人常被市府遺忘，籲市府提高行政效率，別再讓南寮人一直等。

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市府交通處表示，今年擬增設的50個站點，其中民代、里長及市民等各方建議的站點都會納入設站名單中，會以機關、學校、公園、交通節點及人口密集區等條件綜合評估規劃設站；市府會依前述條件逐步確認站點、設站空間及土地權屬，若涉及私地或非市有地部分則須取得土地所有權人同意，因行政作業及廠商備料需要時間，目標是上半年完成20站，下半年完成30站。

劉康彥提到，現在已是5月中了，上半年快結束，卻完全沒看到新站點。而住在南寮的家長、社區管委會、LINE群組，都說南寮人等YouBike真的等很久了！過去他在議會提到，南寮現況只有舊港橋、南寮溫水游泳池這2站，但根本是杯水車薪，無法滿足南寮人的通勤需求。他曾具體建議南寮六聯里不同站點，也在臉書開放大家留言投票。結果，去年底市府仍然捨棄南寮。他籲市府正視南寮六聯里民眾、年輕學子的心聲，市府要新設的50站中，不要再遺忘南寮。

新竹南寮人等YouBike很久了！市議員劉康彥籲竹市府別遺忘南寮人的需求與心聲。（記者洪美秀攝）

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