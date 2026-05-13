台中陽明市政大樓附設子女托嬰中心開幕！ 盧秀燕：公私協力減輕年輕人負擔，城市才有希望

台中市政府陽明市政大樓附設員工子女托嬰中心完工，今天舉行開幕典禮，市長盧秀燕出席表示，台中市是全國22個縣市政府中唯一擁有雙公托，支持年輕同仁生育、養育孩子，同時也讓也們安心就業，並達到環保節能減碳、避免交通雍塞的目的，盼有更多民間機關企業一起來做，公私協力減輕年輕人的經濟及養育孩子的負擔，城市才會更有希望及願景。

盧秀燕表示，台中市政府前年底開設第1個職場公托，今天開設第2個職場公托，台中市政府是一個大市政府，泛公務人員超過5萬人，很多年輕的同仁，平常為托育小朋友傷透腦筋，同時也造成經濟負擔，有時蠟燭兩頭燒，又要顧小孩，又要上班，很辛苦。

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因此，前年底我們開辦中部各地方政府第1個公托，這個托育政策推出後大受歡選，而且倍受好評，很多同仁都表示很希望再有，因為原來開設的並不夠，加上台中市政府有31個局處、29個區公所，還有很多一級機關分散在不同行政區裡面，以豐原地區來講就有近10個局處，員工數也不少，員工也有需求，所以今天再開設第2個台中市政府的職場公托。

盧秀燕強調，台中市是全國22個縣市政府中唯一擁有雙公托，支持年輕同仁生育、養育孩子，同時也讓也們安心就業，並達到環保節能減碳、避免交通雍塞的目的，台中市政府也藉此以身作則。

盧秀燕說，台中市的托育政策，從第一波公托倍倍增及生育津貼加碼之後，再推出托育政策2.0，不只是政府來做，民間也來做，只要規模夠大，大家都來做職場公托，我們也感謝現在很多民間企業或機關都已經跟進，我們要推動更多，唯有台中市公私協力，更多優質的托育場域，減輕年輕同仁的經濟及養育孩子的負擔，城市才會更有希望及願景。

陽明市政大樓附設員工子女托嬰中心，斥資1100餘萬元建置，中央及市府各負擔約5成，可收托32名0至2歲嬰幼兒，預計本月28日正式收托營運。

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