北市「鼠類偵防師」15日開放申請 提供診斷紀錄與客製化建議

台北市環保局今（13）鼠類偵防服務啟動記者會，宣布將於15日啟動「社區鼠類偵防服務」。（記者蔡愷恆攝）

台北市環保局今（13）日鼠類偵防服務啟動記者會，宣布將於15日啟動「社區鼠類偵防服務」。台北市環保局表示，偵防師將親自前往受理地點，針對建築物及其周邊環境進行全方位診斷，最終提供客製化防治建議。

環保局長徐世勲提到，之前舉辦專家諮詢會議指出，過去大家認為市場、餐飲業是老鼠聚集處，然而在田野調查中發現住家出沒老鼠的狀況不會低於餐飲密集區域。他說，環保局過往主要透過公共環境清消，很少有機會進入住家，希望透過這次走入社區，透過更專業診斷，幫大家找到盲點。

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環保局強調，偵防師所提供的專業建議是改善當下環境的處方箋，而真正能長期有效防鼠則需仰賴市民在日常生活中落實「防鼠三不」原則：不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住。積極巡查建物結構及封閉孔洞，養成食物密封且定期清理垃圾與雜物等習慣，徹底切斷鼠類生存的必要條件，而這項偵防服務正是實踐防鼠工作最強大的專業後盾。

環保局表示，偵防師將針對建築物及其周邊環境進行全方位診斷，相關重點包含鼠糞、咬痕等鼠跡調查，了解鼠類行走及其活動的熱點位置，並檢視建物孔洞，評估是否有讓鼠類入侵家中的通道，同時對於食源管理與雜物堆積等環境進行風險評估，最終將診斷紀錄彙整並提供客製化的防治建議，精確指引社區後續的整頓方向，建立堅實的「鼠類防火牆」。

環保局說，凡位於台北市的社區管委會，自15日起皆可至環保局官網下載社區鼠類偵防服務申請表。

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