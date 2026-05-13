免費AI課程5/27開跑！ 北市推「數位大學校」強化企業能力

台北市政府產業發展局將於5月27日起推出「台北數位大學校」系列課程，規劃5大主題、共25堂實戰課程。（圖由北市產發局提供）

從短影音行銷、AI客服到自動化業務流程，AI與數位工具正快速改變企業營運模式，成為企業日常營運的重要工具。台北市政府產業發展局將於5月27日起推出「台北數位大學校」系列課程，規劃5大主題、共25堂實戰課程，協助企業提升數位應用能力，加速轉型升級。

產業發展局表示，根據PwC《2025臺灣企業轉型現況及需求調查》，企業數位轉型不再只是導入工具，而是更重視AI如何實際應用於營運流程與提升經營效益，對AI人才及數位技能需求亦持續提升。北市府推出「台北數位大學校」系列課程，聚焦AI應用、跨境電商、數據分析與數位營運等主題，協助企業將數位工具應用於行銷、營運與客戶管理等流程，提升經營效率與市場競爭力。

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網路行銷與短影音實作共推出6堂，課程涵蓋短影音趨勢、AI工具及社群行銷策略，運用生成式AI與影音編輯工具進行圖文生成、影音剪輯及素材製作等，協助企業提升內容產製效率、品牌曝光及行銷轉換效益，將於5月27日開課。

打造跨境行銷加速器共推出3堂，課程內容包含海外市場分析、品牌策略、關鍵字布局與成效追蹤，並運用AI市場分析工具進行市場與客群分析及跨境品牌案例解析，協助企業強化跨境行銷判讀與市場布局能力，預計於6月第2週開課。

AI自動型業務工作流共推出6堂，課程聚焦AI業務流程與自動化工具應用，協助企業建立名單管理、客戶跟進及帳款管理等流程機制，提升業務執行效率與流程管理能力，預計於7月第3週開課。

數位主管專案協作共推出5堂，課程以數位協作與專案管理為主軸，內容涵蓋AI會議整理、自動化協作及工作流程整合等，協助企業強化文件管理、任務追蹤與跨部門協作效率，預計於8月第3週開課。

數據驅動洞察客戶共推出5堂，課程聚焦客戶數據分析與應用，涵蓋AI輔助數據分析、客戶輪廓分析及儀表板應用等，協助企業建立數據分析與決策機制，提升行銷與營運判讀能力，預計於9月第2週開課。

五大系列課程自5月至9月陸續開課，採線上免費報名，各系列將於開課前3週開放報名，並於每堂開課日前1日截止報名；實際課程時間及內容，仍依後續開課公告為準。更多課程資訊請上「台北數位企業發展中心」官網報查詢，或加入「數位企業@Taipei」LINE官方帳號（@dbctaipei）掌握最新課程與活動資訊。

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