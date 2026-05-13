苗商多媒體科成果展登場 苗栗車站變身學生創意舞台

國立苗栗高商114學年度多媒體設計科學生優秀作品展暨第五屆高三畢業專題展，即日起至6月11日於台鐵苗栗站展出。（圖由縣府提供）

國立苗栗高商114學年度多媒體設計科學生優秀作品展暨第五屆高三畢業專題展，展出內容涵蓋影像、動畫、平面設計、遊戲設計、繪畫、繪本創作與多媒體應用等領域，呈現學生在創意思考與專業實作上的學習成果，即日起至6月11日於台鐵苗栗站展出，讓往來旅客都能看見學生的創作成果與青春創意。

高二學生美展「媒問題，交給我」取自「沒問題」諧音，將「沒」轉化為媒體的「媒」，象徵學生透過影像與設計媒介，回應生活中的觀察與議題。學生代表邱子芹表示，從作品製作到展場布置雖充滿挑戰，但也累積寶貴經驗，希望透過手繪與電腦繪圖作品，讓民眾看見學生的努力與成長。

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高三畢業專題展「來五板媒豆腐」則由第五屆學生共同策劃，展名融合「第五屆」與網路流行語，象徵3年來逐步累積的學習成果。展區共展出7組專題作品，包括探討情緒勒索議題、並榮獲115專題實作平面設計組佳作的「心途」，以及「逆夢者」、「心房客」、「沒事別賭設計」、「神香祈癒」、「花園裡的新朋友」與「小拉脫的秘密基地」等作品，內容涵蓋遊戲設計、包裝設計與繪本創作，展現學生跨媒材整合能力與創意思維。

多媒體設計科主任徐志宏表示，感謝苗栗縣政府及台鐵苗栗站協助辦理，透過校外展覽，能讓學生作品被更多人看見，也是檢視學生學習成果的重要機會。

校長李燕坪則表示，苗商多媒體設計科自2019年設科以來，在學習成果與升學表現上皆深獲肯定，教師團隊也會依學生專長進行適性輔導，讓學生都能找到適合自己的發展方向。

高三畢業專題展「來五板媒豆腐」則由第五屆學生共同策劃，展名融合「第五屆」與網路流行語，象徵3年來逐步累積的學習成果。（圖由縣府提供）

國立苗栗高商114學年度多媒體設計科學生優秀作品展暨第五屆高三畢業專題展，即日起至6月11日於台鐵苗栗站展出，讓往來旅客都能看見學生的創作成果與青春創意。（圖由苗栗高商提供）

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