場面壯觀！嘉義新塭嘉應廟衝水路、迎客王 信眾擠爆王爺窟

新塭嘉應廟衝水路、迎客王場面壯觀。（記者蔡宗勳攝）

嘉縣布袋鎮新塭嘉應廟今舉辦「衝水路、迎客王」，這項一年一度神轎衝水路文化宗教盛事，吸引眾多信眾共襄盛舉。儀式由嘉應廟尹王爺所乘坐的神轎率先衝入水中迎接客王，其餘神轎陸續跟進，直到感應客王降臨才上岸起駕回鑾，過程高潮迭起，氣氛熱烈。

新塭嘉應廟「衝水路、迎客王」已有近200多年的歷史，被登錄為嘉義縣定民俗資產。相傳嘉應廟供奉22尊王爺（客王）， 2尊輪流坐鎮廟內，另外13尊負責巡守海域、7尊巡守山區。傳說每年農曆3月27日是王爺的聖誕，在外巡守的20尊王爺會聚集在布袋鎮新塭外海一艘無形的王船上，海水漲潮時王船順著溪流進入新塭地區的王爺窟（王船碼頭），之後齊到嘉應廟「作客」，並接受信眾參拜。地主尹王爺等眾神則特別以衝水路的方式迎接，展現地主的歡迎之情。

請繼續往下閱讀...

今天是農曆3月27日，成千上萬的信徒湧入台17線旁新塭國小西側王爺窟（王船碼頭）觀看的「衝水路、迎客王」，在嘉義縣長翁章梁、布袋鎮長蔡瑋傑等人主祭者焚香祭拜後展開。嘉應廟尹王爺所乘坐的神轎率先衝入水中迎接客王，其餘神轎陸續跟進，直到感應客王降臨才上岸起駕回鑾。神轎回程途中，信眾紛紛趴跪在路中「鑽轎腳」求平安。

翁章梁受訪表示，「衝水路、迎客王」為布袋鎮新塭地區的民俗活動，其形式罕見、具獨特性，成地方特色，邀請全國民眾每年農曆3月27日到新塭體驗這項別開生面的特殊宗教盛事。

新塭嘉應廟兩百年傳統衝水路、迎客王。（記者蔡宗勳攝）

新塭嘉應廟衝水路、迎客王熱鬧場面。（記者蔡宗勳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法