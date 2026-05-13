路易莎女員工「揹娃上工」 畫面暖哭25萬人 業者曝內情

有網友分享，表示到某間連鎖咖啡店消費，發現櫃檯的女店員竟是揹著小嬰兒在上班，讓網友大讚該店是「友善媽媽環境」。（圖擷自threads）

近年少子化問題越來越嚴重，不過與此同時也有企業願意打造友善職場環境，有網友就在社群發文分享，表示到某間連鎖咖啡店消費，發現櫃檯的女店員竟是揹著小嬰兒在上班，讓網友大讚該店是「友善媽媽環境」，該則發文在網路引發熱烈迴響，連業者也現身留言，表示不會安排過於操勞的工作給這位媽媽，請大家放心。

有網友在發文分享，指到某間路易莎內用時發現，有一個店員肚子蓬蓬的，走近才發現竟然是背著一個小baby在上班，讓她直呼「真的好辛苦」。網友也直言，「重點是店家竟然願意讓媽媽背著小baby上班，這也是讓我很震驚的，已經很少看到公司行號有這麼友善媽媽的環境了」。

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該文發出後引發網友熱議，在threads上有超過400萬次瀏覽，並有超過25萬人按讚，不少網友紛紛表示「我們公司也能帶小孩上班，寒暑假的時候根本變育兒園」、「全家也有看到爸爸背著寶寶上班」、「我覺得這樣很好，就不用花一筆錢再請保姆，而且跟在爸爸媽媽身邊也很安心」、「以前在超商也背小孩站5.6小時，但其實很怕被總公司的人抓到，還好一般的客人都能體諒沒有檢舉」。

也有不少網友表示「在哪裡，我要用新台幣去支持」、「哪家店，值得表揚」、「我會想要幫她顧耶，嫩嬰太可愛了」，對此原PO則表示是在台南永康的某間門市，在留言區也可看到自稱業主的網友現身留言透露「感謝版主的分享以及大家的支持，這位媽媽的工作量有特別規劃，不會讓她有任何危險或是過於操勞的工作安排給她！請大家放心，也歡迎大家來店裡坐坐感受一下我們的熱情噢」。針對網友好奇「寶寶如果在店內哭泣，你們怎麼辦啊？」業者也大氣回應「媽媽會安撫好的」，暖心回應讓許多網友紛紛表示「一定要去捧場」。

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