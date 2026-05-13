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    首頁 > 生活

    攤商、店家想學直播 桃市推免費課程今是報名最後1天

    2026/05/13 10:05 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市政府經濟發展局將舉辦「市集培力課程－從攤位到直播間的進擊計畫」。（資料照，圖由桃園市政府提供）

    桃園市政府經濟發展局將舉辦「市集培力課程－從攤位到直播間的進擊計畫」。（資料照，圖由桃園市政府提供）

    桃園市政府經濟發展局將於18日下午1點，舉辦「市集培力課程－從攤位到直播間的進擊計畫」，邀創才顧問服務有限公司執行長鍾曉雲指導直播概念與策略、直播企劃前中後等，協助攤商與店家掌握數位轉型商機，今天（13日）是線上報名的最後一天，經發局呼籲攤商的與店家把握免費研習的機會。

    經發局表示，鍾曉雲深耕自媒體影音與直播實戰多年，曾為多家知名企業與政府單位進行社群行銷與服務溝通培訓；課程除聚焦直播行銷實務應用，還將帶領學員認識直播企劃流程、直播標題撰寫、預告貼文設計、商品介紹與鏡頭互動技巧等，協助學員透過直播拓展線上銷售通路，並提升品牌曝光度、市場競爭力。

    市集培力課程將於18日在桃園區公所4樓大禮堂舉辦，市內的公有零售市場攤商、商圈店家都能免費參加，全程參與課程還能獲贈手機補光燈，線上報名（報名網址為 https://forms.gle/doxZ4AAUy95gNKta9）到今天截止。

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