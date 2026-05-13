國中會考倒數「忌食」 高雄師出教戰手則「台式飯糰」竟入列

蔡思怡用貼近學生的方式，拍攝短影音進行會考前的教戰手則。（高雄市教育局提供）

國中會考16、17日登場，為協助考生以最佳狀態迎戰，高雄市七賢國中老師蔡思怡在社群平台分享「會考教戰手則」，其中在「倒數忌食」部分，首先說不的食物是台式傳統飯糰，笑說是「號稱不需要處方箋就能拿到的安眠藥物」，直指純澱粉類食物超好睡，會考時千萬不要嚐試。

蔡思怡建議考生，從飲食、作息到防疫與心理調適好，才能從容應戰，強調考前最重要的不是拚命熬夜，而是維持身體穩定狀態。

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此外，考前也要避免腸胃不適影響考試表現，蔡思怡建議，台式傳統飯糰是「號稱不需要處方箋就能拿到的安眠藥物」，純澱粉類會讓人超好睡，另外，為了腸胃著想，生食類先不吃，手搖飲因擔心冰塊易有大腸桿菌，以及茶類、乳製品等利尿通便食物，都暫時不要吃。要適度攝取營養幫助維持體力與穩定情緒，切勿暴飲暴食，或在國中會考前嚐試陌生餐點。

蔡思怡也提醒學生，不要因緊張而自行服用安眠藥或提神藥物，避免影響精神狀態與考場反應；另穩定的睡眠與規律生活，遠比臨時抱佛腳更重要，她建議學生考前幾天就調整作息，讓身體習慣正式考試時間。並建議考生外出時可配戴口罩、勤洗手，降低生病風險。

身為國文老師的蔡思怡，也是七賢國中的輔導主任，被網友們與學生戲稱國文女神，經常分享國文科會考準備策略與閱讀學習方法。今年她錄製語音會考影片，用最暖心的方式提醒與陪伴學生度過考前壓力，深受學生與家長肯定。

七賢國中老師蔡思怡經常分享國文科會考準備策略與閱讀學習方法，被學生戲稱國文女神。（高雄市教育局提供）

蔡思怡提醒台式傳統飯糰是「號稱不需要處方箋就能拿到的安眠藥物」，吃了超好睡。（高雄市教育局提供）

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