台鐵7月大改點 岡山站新增7班自強號停靠

台鐵班次7月1日大改點，岡山站將新增7班次自強號列車停靠，部分車型為普悠瑪和3000型。（記者蘇福男攝）

台鐵班次7月1日大改點，在立委邱志偉積極爭取下，岡山站將新增7班次自強號列車停靠，部分車型為普悠瑪和3000型，對於南來北往民眾在岡山轉乘台鐵或捷運都將更便利。

邱志偉表示，台鐵行經台南、高雄的北上及南下自強號列車各有29車次，其中停靠岡山站分別僅有9、7車次，停靠比率僅介於3成及2成5之間，班次偏少，高雄捷運岡山車站通車近2年，每日乘客已突破4000人次，岡山逐漸成為北高雄的交通轉運中心，岡山火車站與捷運站共構，火車兼負轉乘需求，民眾反映北上自強號在上午時段有4小時、南下在下午時段有6小時無班次停靠岡山，對轉乘民眾非常不便。

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邱志偉表示，台鐵7月1日的大改點已確定，岡山站新增停靠的自強號班次分別為：南下199（8:48）、171（14:19，普悠瑪車型）、129（18:32）、179（21:35，3000型車型）車次，北上為198（6:35）、178（9:04，普悠瑪車型）、180（12:03，3000型車型），其中4班次為原本莒光號改為自強號，將大幅縮短行車時間，車次增多也讓旅客乘車或轉乘選擇更多。

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