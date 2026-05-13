苗栗耶拿雙校赴日交流，客家八音、陶笛驚艷長野縣。（趙文德提供）

苗栗縣國際教育再傳佳績！造橋鄉龍昇國小與公館鄉南河國小兩所耶拿實驗教育學校，分別由校長王世文、趙文德率領學生，展開為期6天的日本長野縣教育深度旅行，昨（12）日，兩校分別與安曇野市穗高南、北小學校進班共學，扮演「文化外交官」，客家八音、陶笛更驚艷日本友校，成功將台灣客家文化與耶拿精神帶向國際。

王世文致詞時，除致贈象徵友誼的吉祥物，更誠摯邀請日方師生來台，期待未來透過視訊深化兩校交流。趙文德強調，此行旨在以「課程導向」取代傳統觀光，未來將媒合兩地學校締結姐妹校，建立長期策略聯盟。

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龍昇國小師生將悠揚的陶笛樂音與台灣經典樂曲融合，細膩的演奏展現出台灣學生的藝術底蘊。南河國小則由五、六年級共12名學生組成交流團，將學校深耕超過30年的「客家八音」帶上國際舞台。

兩校學子參與了極具地方特色的手作DIY活動，台灣學子在實際操作中觀察日本師生細膩的「待客精神」與對自然資源的尊重。參與學生李憘芃表示，雖然語言不同，但透過共同完成手作任務與下課時的遊戲交流，深刻感受到了跨越國界的友誼。

苗栗耶拿雙校赴日交流，客家八音、陶笛驚艷長野縣。（趙文德提供）

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