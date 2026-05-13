中部比北溼答答！ 颱風論壇曝48小時降水預測

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」PO出48小時降水預報，指出今天屬於鋒面「逐漸靠近」的階段，中午過後水氣會慢慢增加，降雨仍以中部以北較明顯為主。（圖擷取自 臉書）

今、明兩天鋒面逐漸南下，未來3天各地有雨，應注意對流胞、伴隨「雷擊、強風及瞬間強降雨」等劇烈天氣的影響，對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」PO出48小時降水預報，指出今天屬於鋒面「逐漸靠近」的階段，中午過後水氣會慢慢增加，降雨仍以中部以北較明顯為主。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書PO出全台48小時降水預測，可以看到週三全日、週四白天中部以北有豐沛的降水，粉專在貼文中表示，今天屬於鋒面「逐漸靠近」的階段，中午過後水氣會慢慢增加，降雨仍以中部以北較明顯為主。

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粉專指出，明天（14）鋒面位於台灣北端附近，台灣上空水氣偏多，天氣較不穩定，各地有不定時短暫陣雨機會，不過，並不是整天都在下雨，雲縫中仍有機會見到陽光，週五（15）隨著鋒面逐漸南移，將是這波最容易下雨的一天，各地降雨機率提高，尤其南部地區，近期降雨原本就稀缺，這次鋒面若能順利南壓帶來降雨，其實算相對難得，要好好把握這波補水機會。

粉專直言，天氣變化本來就是循序漸進，不是鋒面一到瞬間全台大雨。

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