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    首頁 > 生活

    百歲榮民在台無親不孤單！ 澎湖幼兒園童聲祝壽

    2026/05/13 09:36 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖榮服處在耕讀幼兒園 ，為百歲聶爺爺壽誕慶生。（澎湖榮服處提供）

    澎湖榮服處在耕讀幼兒園 ，為百歲聶爺爺壽誕慶生。（澎湖榮服處提供）

    走過抗日、剿匪槍林彈雨歲月，在台灣離島澎湖安家立命的退伍聶爺爺，今年百歲壽誕，雖然在台舉目無親，但在澎湖縣榮民服務處貼心安排下，處長余熙明特別商請澎湖縣私立耕讀幼兒園負責人楊湧耀，於幼兒園中邀請師生，共同向百歲聶貴爺爺慶生並致上祝福。

    楊湧耀畢業於陸軍官校，服役23年，帶領師生幼童齊唱生日快樂歌，為聶爺爺歡慶百歲，並由處長轉贈總統及行政院長壽屏，且代表輔導會主任委員致贈納福金鎖、生日蛋糕、壽桃等賀禮；社團法人中華佛教善緣慈善會楊雨榮副秘書長並特地搭機抵澎，為聶爺爺致上祝壽金。

    聶爺爺1927年5月出生於察哈爾省，服役於陸軍，經歷抗戰及剿匪時期，期間認真負責，深獲長官及同袍肯定，1978年以官拜陸軍上士階級退伍，一生奉獻於國家與部隊，是所有榮民護國奉獻的最佳寫照。雖然在故鄉察哈爾省有一弟弟，然已長久失聯，榮服處長余熙明長期以來視榮民為家人，為讓聶爺爺於百歲慶生之際，能感受到家人的祝福，特別規劃於幼兒園為其舉辦慶生，讓幼兒園師生、偕同幹部、志工們前來祝壽，聶爺爺滿心歡喜，溢於言表。

    余熙明表示，感謝榮民前輩將青春歲月貢獻給國家，壯時投身軍旅、無怨無悔貢獻所長；並讚揚榮民長輩期頤之年身體健康是最大福份。榮服處以服務照榮民（眷）為職志，真心關懷每一位榮民長輩，視榮民長輩為家人，並帶給他們溫馨的感受和最有力依靠。

    耕讀幼兒園師生，為奉獻國家榮民伯伯生日致敬。（澎湖榮服處提供）

    耕讀幼兒園師生，為奉獻國家榮民伯伯生日致敬。（澎湖榮服處提供）

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