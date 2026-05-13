避免南投環局球員兼裁判 環團要求中央協助焚化爐空污模擬

環團13日召開記者會，要求南投名間焚化爐空污模擬，不要採用AERMOD模式。（記者張協昇攝）

南投名間焚化爐興建案，今（13日）續開環評範疇界定會議，反焚化爐自救會與環團會前召開記者會，要求焚化爐空污模擬，不要採用AERMOD模式模擬，並請環境部空氣品質模式支援中心協助空污模擬，避免南投環保局球員兼裁判。

環團表示，根據氣象署資料及農民指出，名間下雨日數及每日霧氣露水漸漸減少，已影響茶葉生產及品質，而名間焚化爐案因會排放熱氣污染，將進一步影響兩千多公頃茶園區及農地，加上環境部的空污擴散模擬模式AERMOD所提供的資料有多處不合理，因此要求此案範疇界定會議決議不要採用AERMOD模式模擬，並由環境部空氣品質模式支援中心協助空污模擬，避免南投環保局球員兼裁判。

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環團指出，環境部應召開公聽會釐清AERMOD模擬模式錯誤參數及檢討規範，而在未釐清爭議前不能使用此模式，否則恐涉嫌違反刑法，包括公務人員登載不實罪及涉嫌圖利開發，將請監察院調查。

看守台灣協會秘書長謝和霖強調，AERMOD模式模擬是從美國發展出來，美國是一個地形平坦大陸國家，此模式並不適合多丘陵的南投，環保局長一直講說AERMOD模擬模式，是環境部優選的一個模式，還說這是環境部指定，不考慮其他方法，其實環境部至少公布了兩個模式，且在模擬中心還有5個，經過爭取他才說要把網格模式跟軌跡模式納入進行比對。

看守台灣協會秘書長謝和霖強調，焚化爐空污AERMOD模擬模式，並不適合多丘陵的南投。（記者張協昇攝）

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