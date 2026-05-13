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    首頁 > 生活

    緊鄰高雄富邦凹子底開發案 聯上停35即將完工

    2026/05/13 09:32 記者葛祐豪／高雄報導
    停35複合停車場BOT案外觀大致完成，頂樓已掛上「聯上集團」字樣。（記者葛祐豪攝）

    停35複合停車場BOT案外觀大致完成，頂樓已掛上「聯上集團」字樣。（記者葛祐豪攝）

    施工長達5年的聯上停35複合停車場BOT案，終於快要完工！預計明年上半年正式營運，定位為「社區輕百貨」；高市圖也將在3樓設立智慧微型圖書館，由於緊鄰有漢神3館進駐的富邦凹子底開發案，離義享天地也不遠，可望進一步擴大北高雄百貨購物商圈。

    位於凹子底公園旁的停35複合式停車場BOT案，於2021年3月動工，聯上集團預計興建樓高7層、地下4層複合式多功能停車場，除可供停放汽機車，也結合機關辦公場所、商場、餐廳等生活空間。

    2022年，聯上考慮一旁就是商場規模達6萬坪的漢神3館，但本案只有7千坪商場，難以競爭，因此決定將商場縮小到1至2樓約3000多坪，剩下規劃辦公室，以致工程延宕。

    目前停35的鋼構外觀已大致完成，頂樓掛上「聯上集團」字樣，預計今第3季取得使用執照，明年上半年營運，搶先富邦凹子底開發案一步。

    聯上集團指出，停35以市場區隔角度，定位為「社區輕百貨」，規劃的賣場樓層部分，雖然僅約2層半，但將引進特色商家、餐飲，且汽車停車位高達600位、機車位約1100位，以更貼近社區生活需求，將使農16購物消費機能大大提升。

    包括鼓山第二戶政事務所、交通大隊未來都將進駐停35；高市圖也規畫在3樓設立智慧微型圖書館，設24小時借還書機， 圖書館多元閱讀空間也同時可作為講座、社區上課地點，讓附近居民洽公更方便。

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