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    首頁 > 生活

    強化版僱用安定措施 減班勞工最高可領補助6.9萬元

    2026/05/13 09:17 記者吳俊鋒／台南報導
    雲嘉南分署就業中心同步設有專人輔導收件，接獲減班休息通報後，將立即啟動關懷與輔導服務。（雲嘉南分署提供）

    雲嘉南分署就業中心同步設有專人輔導收件，接獲減班休息通報後，將立即啟動關懷與輔導服務。（雲嘉南分署提供）

    因應國際經貿情勢變動對就業市場帶來的影響，勞動部推出強化版「僱用安定措施」，減班勞工最高可領6.9萬元補助，申請時間7月底為止，勞發署雲嘉南分署呼籲把握最後期限。

    雲嘉南分署說，台南某塑膠品製造公司因訂單縮減而實施減班休息，部分員工收入隨之減少，對家庭經濟造成壓力；接獲通報後，立即由轄區就業中心主動介入，提供政策說明及申請協助，包含文件整理與流程指引，使勞工順利取得補貼。

    針對9個行業實施減班休息的勞工，提供薪資差額70%補貼，每人每月最高可領1.15萬元，也能與「減班休息勞工再充電計畫」的訓練津貼合併請領，協助減輕薪資減損衝擊，維持基本生活穩定。

    雲嘉南分署表示，強化版「僱用安定措施」主要適用於因國際經貿情勢影響而實施減班休息的受僱勞工，涵蓋產業包含食品及飼品製造、紡織、橡膠製品、塑膠製品、金屬製品、電力設備與配備、機械設備、汽車及其零件製造，還有其他運輸工具及其零件製造等9大類。

    雲嘉南分署提到，凡經勞雇雙方協議實施減班休息，且實際減班達30日以上，並依規定完成通報程序者，即符合申請資格。補助方面，依減班前1個月至3個月平均月投保薪資，與減班後實際協議薪資差額的70%核發，勞工每人每月最高補助1.15萬元，最長6個月。

    雲嘉南分署長劉邦棟強調明，僱用安定措施主要提供減班期間薪資差額補貼；另可搭配「減班休息勞工再充電計畫」，鼓勵勞工於減班期間參與訓練課程，精進職能。參訓勞工得依減班前後薪資差額申請訓練津貼，每月最高合併補助新1.63萬元。

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