跳脫生硬政令宣導！ 虎尾用「遊戲」推動身心障友善職場

為協助身心障礙者順利融入職場，且讓「合理調整」政策順利進入社會，虎尾就業中心，用創新的互動遊戲，讓民眾更理解合理調整理念的核心。（虎尾就業中心提供）

為打造友善且多元的共融職場環境，勞動部積極倡議「合理調整」理念，協助身心障礙者順利融入職場，為讓政策更順利進入社會，勞發署雲嘉南分署虎尾就業中心，跳脫以往制式宣傳方式，用創新設計「手語悄悄話」「九宮格翻轉卡」等互動遊戲，讓民眾更理解合理調整理念的核心，讓求職更貼心。

虎尾就業中心主任廖家偉指出，這套由中心自行設計的互動體驗遊戲，包含九宮格翻轉卡、線上互動遊戲、手語悄悄話及趣味抽籤遊戲，主要將比較抽象、生硬的政策，轉化為生活容易理解的情境體驗，包含「勞工若服用精神藥物，無法準時到點上班，公司是否該判定不適任」；「勞工為聽障者，經常聽錯工作指令，是否不上心」，讓大眾在遊戲中學習。

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廖家偉表示，5月份訂為「合理調整宣傳月」，並結合職務再設計實務案例說明，讓民眾了解如何透過調整工作方式與輔助工具，實際協助不同需求者適應職場，此次宣傳行動進一步走入校園，將完整互動設備帶進就業博覽會，也吸引許多回饋。一名學生分享，透過遊戲更能理解不同族群在職場的需求，也讓他未來求職時更具同理心。

廖家偉說，合理調整不僅能有效協助特定族群排除就業障礙，也是打造友善職場文化的基石，未來將持續整合相關資源，深化推廣力道，攜手打造一個人人都能發揮所長的友善共融職場。

為協助身心障礙者順利融入職場，且讓「合理調整」政策順利進入社會，虎尾就業中心，用創新的互動遊戲，讓民眾更理解合理調整理念的核心。（虎尾就業中心提供）

為協助身心障礙者順利融入職場，且讓「合理調整」政策順利進入社會，虎尾就業中心，用創新的互動遊戲，讓民眾更理解合理調整理念的核心。（虎尾就業中心提供）

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