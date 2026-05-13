彰化虎山巖金針花遭踩爛整欉拔起 園主痛心喊話

虎山巖金針花金黃花海，吸引新人前來取景。（米諾斯提供）

夭壽！彰化縣花壇鄉虎山巖金針花30萬朵大爆發，連日不分平假日都吸引爆滿遊客賞花，但滿滿人潮也造成賞花品質大打折扣，有遊客甚至不聽勸，直接闖入禁區拍照，造成金針花被踩爛，甚至有遊客把整株花欉給拔起，黃姓園主看得心痛說，往年就是因為太多人踩踏，才特地增加拍照區，沒想到還是年年發生憾事，懇求遊客愛花就不要傷害它，以免以後無花可賞。

虎山巖金針花30萬朵大爆發，滿山金黃色花海相當壯觀，也吸引新人平日來此拍婚紗照取景，不料發現有爆滿遊客，幾乎找不到合適角度取景；新人說，他們以為平日遊客較少，因此特地選在平日前來取景，沒想到仍是爆滿人潮，讓人大出意外；還有畫家帶著紙筆前來作畫，可見虎山巖金針花受歡迎程度。

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不過賞花之餘竟也出現亂象，生態攝影師米諾斯痛批，連日來遊客大爆滿，整個山區擠滿賞花遊客，有遊客踩踏進入禁區後，為了拍攝角度美美的，竟直接踩在金針花上，後面有遊客看到了也有樣學樣，活生生把金針花葉子踩爛，被踩爛的根莖明年就長不出花來，實在很誇張，另外，竟然還有遊客沒來由地把整欉金針花株給拔起丟在一旁，令人痛心。

黃姓園主則指出，往年就是因為有很多遊客踩爛金針花，才增加很多拍攝地點，也一再呼籲不要踩進去花海裡面，沒想到仍有許多遊客不遵守園區賞花動線，為了取美景踩進去花海裡，金針花就被踩爛，破壞花海的整體性，令人痛心；希望大家賞花保持公德心，讓後面要入園的遊客可以欣賞到美麗金針花海。

虎山巖金針花吸引爆滿遊客，畫家也來取景作畫。（米諾斯提供）

虎山巖金針花遭遊客踩踏在禁區拍照，園主痛心。（米諾斯提供）

許多遊客無視勸告踩入金針花欉內拍照，造成花株受損。（米諾斯提供）

虎山巖金針花大爆發，吸引爆滿遊客賞花。（米諾斯提供）

虎山巖金針花遭踩爛整欉拔起，園主痛心。（米諾斯提供）

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