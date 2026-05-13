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    首頁 > 生活

    會考5/16、17登場 新北5/15開放2.8萬考生看考場

    2026/05/13 08:16 記者黃子暘／新北報導
    今年度國中教育會考將於5月16、17日登場，新北考區共設29個考場、1000間試場，共2萬8929名考生應試。（新北市教育局提供）

    今年度國中教育會考將於5月16、17日登場，新北考區共設29個考場、1000間試場，共2萬8929名考生應試。（新北市教育局提供）

    今年度國中教育會考將於5月16、17日登場，新北考區共設29個考場、1000間試場，共2萬8929名考生應試。新北市教育局長張明文指出，會考第一天考試科目為社會、數學、國文及寫作測驗共4科，17日則是自然與英語（含閱讀與聽力）2科，各考場平面圖與試場分配表將於15日公布於各考場，考生可在15日下午3點到5點前往預先查看交通動線與考場位置，但不得進入試場，也務必詳閱簡章說明的作答注意事項與試場規則，避免影響應試。

    教育局說，依歷年違規情形統計，常見違規樣態包括提前翻閱試題本、考試結束仍繼續作答、攜帶非應試用品，以及考試期間手機或智慧型手錶發出聲響等，請考生於考試期間關閉並妥善收妥手機與電子設備，避免影響成績。

    教育局指出，市府將全力做好考場服務與安全維護，除警察局加強考場周邊交通疏導外，民政局、工務局、水利局及各區公所在考試期間將暫停考場周邊施工及大型活動，各考場學校同步安排服務及校護人員，提供緊急醫療與便民協助。

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