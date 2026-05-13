台東大學傑出校友發起「東傑薪傳獎學金」資助學弟妹分享生命歷程

台東大學「東傑薪傳獎學金」由傑出校友資助學弟妹並分享生命歷程。（東大提供）

國立台東大學傑出校友聯誼會發起「東傑薪傳獎學金」，今年共有21位大學部與研究所學生各獲得1萬元獎學金，不僅提供學生實質支持，更透過傑出校友返校分享生命歷程，讓學弟妹在真誠對話中看見榜樣，也感受校友對母校綿長而深厚的情誼。

畢業已滿50年的傑出校友聯誼會理事長劉文通表示，「東傑薪傳獎學金」最珍貴之處，不只在於獎助金本身，更在於背後一份一份由校友與社會友人共同匯聚而成的心意。每一筆支持，都是校友對母校的感念，也是對年輕學子的祝福。他特別指出，獎學金取名「薪傳」，正是希望這份關懷能一代傳一代，讓受獎同學未來有能力時，也能回饋社會、回饋母校，成為下一個點亮他人的人。

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傑出校友侯世敏曾任台東縣府文化處長，他分享自己從求學高峰到人生轉折的歷程。他曾就讀建中數理資優班，並考取台大醫學系，卻因身體因素被迫轉入經濟系重新出發。面對人生巨大的落差，他沒有停留在失落之中，而是在轉彎處重新找到方向。他以自身經驗勉勵同學，人生真正重要的力量，往往不是來自一帆風順，而是在低谷中仍願意相信自己、重新站起來。

傑出校友游玉英校長則以溫柔而堅定的生命故事，分享自己從嘉義來到台東賓朗國小求學，一直到近60歲才取得博士學位的艱辛歷程。她回憶早年家境清貧，也曾面臨借貸無門的困境，畢業之後只好把弟妹帶在身旁，努力工作支持他們的求學，最後手足一同投入教職。她一步一步累積實力，最後成為深受各方倚重的國中校長。她以行動實踐「教育翻轉人生」的信念，默默拾起眾人未完的教材編輯工作，「從小編成為主編」，在教科書的作者群上留下自己的姓名。

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