盆栽、廣告牌占道惹民怨 虎尾、土庫強勢清除路霸

虎尾警方結合虎尾鎮公所、土庫鎮公所執行清除路霸專案，還路於民。（虎尾分局提供）

雲林虎尾鎮、土庫鎮市區有多條道路狹窄，又有店家或住戶以盆栽、水桶或雜物占用車道、人行道等區域，造成人車爭道，令人詬病，虎尾警分局協同公所，5月起加強路霸清除及取締，第一波清除31件障礙物，警方表示，執行工作會持續，若有不配合移除，將依法裁罰，最高可處2400元。

虎尾、土庫市區車流量大，道路兩旁有許多店家，警方及公所經常接到檢舉有人以雜物、腳踏車等占用道路，影響市容外，行人被迫要與車爭道，增加交通事故風險，且危及用路人生命安全，有鑑於此，虎尾分局與土庫公所、虎尾公所啟動「清除道路障礙」專案。

請繼續往下閱讀...

虎尾分局表示，第一波以虎尾鎮北平路、光復路、民族路及土庫鎮中山路、中正路等市區重要道路，針對道路上堆積、放置足以妨礙交通之雜物，以及未經許可擺設攤販、設置廣告物等違規情形加強勸導與取締。

虎尾分局指出，執行過程多數店家與住家都配合改善，公所清潔隊協助清除31件路霸，有看板、廣告物、橫跨道路布條、花盆及路牌等，清除後的道路變整潔及寬敞。

虎尾分局呼籲，住家及商家應避免以固定或活動式遮欄占用公共空間，或放置妨害交通的物品，若有影響行人通行，除要求限期改善，也將依《道路交通管理處罰條例》裁罰，可處1200元至2400元。

警方強調盆栽、腳踏車占車位也不行。（虎尾分局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法