診間消失許久…… 竟在火葬場重逢 醫師黃品叡開棺送行老病友

李綜合泌尿科醫師黃品叡。（記者張軒哲攝）

台中市李綜合泌尿科主治醫師黃品叡返鄉服務，他經常在大甲與苑裡院區看診，守護海線民眾健康，也協助衛生所行政相驗，他今日分享一名罹患攝護腺癌末期，在門診追蹤三年的老翁也許久未看診，日前接到衛生所協助相驗任務，開棺那一刻，看到老翁靜靜的躺著，那張熟悉的臉，熟悉的皺紋，他深切明白，老翁已經完成他在人世間最後的任務了。

黃品叡回憶，記得老翁非常重聽，第一次在診間打了三次招呼，都沒反應。在思考是不是聾啞人士的時候，他突然用超大聲的嗓門，說：「醫生，你好！」讓他差點從椅子上摔下來，老翁之前總是固定回診，聊聊天、看看報告，有時候還會關心怎麼那麼晚下班。前陣子想說怎麼好一段時間沒看到老翁回診，沒想到，再見面竟然是在這樣的場合。

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黃品叡說，一如往常接到衛生所的電話，出發去火葬場準備相驗事宜。但接到名單時愣了一下，因為上頭的名字，竟然是自己熟悉的病人。聽家屬說，老翁這陣子身體狀況一直不好，反覆進出加護病房很多次，大家其實都有心理準備了。

黃品叡說，但當真正站在現場，替自己熟悉的病人完成最後一道程序時，心裡還是有很多感觸。門診裡的一句問候、一個微笑，甚至只是很日常的互動，回頭看，都成了最後的記憶，謝謝老翁曾經的信任。

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