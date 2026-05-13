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    首頁 > 生活

    買金項鍊忘記問這題價格差3800 網友看法兩極

    2026/05/13 11:26 即時新聞／綜合報導
    有民眾近日發文分享，到常去的銀樓購買金項鍊，事後卻發現該間銀樓的工錢比其他家貴上許多，民眾為此發文，引發一陣討論。圖為示意圖，與新聞事件無關。（路透）

    有民眾近日發文分享，到常去的銀樓購買金項鍊，事後卻發現該間銀樓的工錢比其他家貴上許多，民眾為此發文，引發一陣討論。圖為示意圖，與新聞事件無關。（路透）

    有台北市民眾近日發文分享，到常去的銀樓購買金項鍊，事後卻發現該間銀樓的工錢比其他家貴上許多，網友為此發文提醒網友一定要特別問工錢，對此有網友認為原PO分享的工錢確實偏高，但也有人認為事前就應該問清楚，在網路引起一陣討論。

    有網友在臉書社團「我是南港人」發文指出，如果到南港舊莊街的某間「銀樓」買金飾時，除了金價外一定還要詢問「工錢」多少。網友表示，日前到該銀樓買了一條1.33錢的項鍊，金價大約24000，工錢竟然要5000，對比附近其他兩家，樣式重量差不多的項鍊，工錢卻只要1200至1600。

    網友直言，因為之前都在該間銀樓買賣金飾，基於信任都是說多少就付多少，這次原本也沒特別注意，是回家細算才發現工錢差很多，工錢比同行貴3400至3800。且到Threads發文詢問，其他網友也都說「很貴」、「很扯」、「很敢收」，因此提醒網友一定要特別問工錢、貨比三家不吃虧。

    其他網友也紛紛留言「我記得我有買一款一模一樣的，台南買，工錢約1500上下」、「跟您同區，我有比較過，這家工錢確實高一點」、「工錢隨人開」、「工錢5000？造型一般 沒有特別的稜稜角角造型啊 店家真的很敢收費」、「這間可真敢收」。

    不過也有網友認為「工錢不是隨便開，加工廠也會跟店家拿基本工費，多比價省錢，但不叫少吃虧」、「銀樓開出的牌價跟工錢跟店家的進貨成本、營運成本都有關係所以沒有什麼統一的價格、消費者可以多問多比較」、「當場就要弄清楚了」。

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