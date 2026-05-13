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    首頁 > 生活

    台中清水交通路網改造 中市投入1500萬開闢忠孝路周邊道路

    2026/05/13 08:03 記者蘇孟娟／台中報導
    中市斥1500萬打通清水忠孝路週邊道路。（市府提供）

    中市斥1500萬打通清水忠孝路週邊道路。（市府提供）

    台中市清水區人口成長，為提升海線地區交通建設與區域均衡發展，台中市建設局指出，其中清水區忠孝路468巷位處住宅發展區，但部份路段未銜接主要幹道，道路未能貫通，影響通行效率，斥資1506萬，將打通忠孝路468巷與中華路101巷，預計明年年上半年完工通車，屆時可望有效紓解交通壅塞，提升通行便利性。

    陳大田指出，「清水區10-20-1號（忠孝路468巷）計畫道路開闢工程」，此案基地鄰近台一線中華路及民族路二段，該區屬住宅發展區域，隨著人口持續成長及生活機能逐步完善，交通需求日益增加，但部分路段尚未銜接主要幹道，影響整體通行效率，市府因應地方發展需求，積極推動此案開闢工程，以強化交通服務功能並促進區域均衡發展。

    陳大田指出，工程將打通忠孝路468巷與中華路101巷，補足區域道路未貫通的缺口，道路全長約172公尺、寬度10公尺，工程除辦理道路新闢外，也包含排水側溝、路燈及交通安全設施等項目，並規劃設置雙側寬度1.5公尺以上人行道，在提升車行順暢度的同時，兼顧行人通行安全，完工後將有效提升道路連續性，並分散周邊車流，改善既有交通負荷。

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