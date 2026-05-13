為「非老非障」族群築守護網 屏縣成人緊急安置服務受肯定

屏縣「弱勢家戶，醫起守護」專案計畫獲得慈善團體與企業支持響應。（圖由屏東縣政府提供）

近年受物價通膨及少子化趨勢等因素影響，部分未具身心障礙證明且年齡未滿65歲的「非老非障」族群，常因不符現行補助資格，且缺乏家庭支持系統，面臨醫療與生活照顧困境，屏東縣府於是推出「弱勢家戶，醫起守護」專案計畫，提供成人緊急安置服務，獲得慈善團體及企業等資源的支持。

屏東縣府社會處指出，該計畫除補助成人緊急安置期間所需的看護費、醫療費、交通接送費及陪同人員費等支出外，目前也配合服務實務需求，新增「復健費」及「生活扶助金」措施，針對積極復健提早結束安置並返回社區生活個案，提供每人每月6000元，最長補助3個月，協助返家初期支應基本生活開銷，穩定生活並重新建立自立能力；經專業評估有需要者，得再申請一次。

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經統計，去（2025）年安置人數共51名，年齡在20多歲至未滿65歲，去年結束安置44人中有8人返回社區。經觀察其返回社區初期常面臨經濟不穩、生活支持不足等挑戰，若缺乏即時資源，易再次陷入危機甚至重返安置體系，因此新增復健、生活扶助金措施，將「緊急安置」延伸至「返家支持」，以提升個案復歸社區的成功率。

社會處表示，截至去年底，使用在「非老非障」安置費用共351萬5943元，安置費用每人每月約為2萬2千元，醫療特殊照護費用因身體狀況而有不同，有的數千元，有時3至5萬元不等。

支持屏縣成人緊急安置服務，中華安歲太子慈善功德會及鎵興國際股份有限公司，近日再度共同捐贈善款50萬元挹注屏東縣政府「弱勢家戶，醫起守護」專案計畫，累積已捐贈100萬元，由副縣長鄞鳳蘭代表受贈並頒發感謝狀，感謝民間團體長期投入公益、關懷弱勢族群。

中華安歲太子慈善功德會理事長黎金生表示，過去參與捐贈後，看見許多弱勢個案在即時醫療與照護支持下，逐步恢復健康並重返社區，深感此項計畫具有實質幫助與社會價值，因此再次號召會員及企業共同響應。

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