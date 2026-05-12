串聯全國永續設計能量 「永續串造」特展中原文創園區開展

房角石創藝設計工作室宋家甄介紹商品設計理念。（桃市青年局提供）

展場空間照片介紹爾-應用層各展出作品。（桃市青年局提供）

桃園市政府青年事務局今（12）日於中原文創園區14倉舉行「永續串造｜Sustainability Chain System」特展開展儀式，展期今起至5月31日止。本次展覽集結14組關注永續實踐的代表性設計品牌，邀請青年局培育團隊「房角石創藝工作室」及「綠腳印」參與，期盼透過跨地域、跨領域的設計經驗交流，拓展桃園青年對永續設計與產業應用的想像。

青年局長侯佳齡表示，永續不只是理念，更是未來產業發展與青年創作必須具備的實踐能力。青年局透過「桃園設計庫」平台持續串聯展覽、交流與品牌推廣等資源，打造青年創作者展示、學習與對話的舞台，引入全國優秀設計資源與實務經驗，讓桃園青年能夠從材料開發、製程試驗到商業模式中汲取養分，進一步將靈感轉化為自身在設計與創業領域的競爭力，也讓更多人看見桃園青年參與永續議題的行動能量。

本次展覽以「料材層」、「試驗層」與「應用層」三大觀看脈絡，並呈現多元永續實踐案例，帶領民眾循序看見設計介入永續的完整歷程，進一步拉近永續設計與日常生活的距離，包含「re.O／匠子設計」的翻轉鏡、「綠腳印」結合回收ABS塑膠的玩具再生串串樂、「房角石01i10」具土地意象的永續配件，以及中華汽車的資源回收車廂體模組等，展現廢棄物如何透過材料實驗、設計轉譯與產品應用重獲新生，進一步讓民眾看見永續設計與日常生活的連結。

另外，近年循環設計與永續製造已成為產業轉型的重要方向，也是青年創作者面對未來的重要課題。本次特展以「讓永續在可複製的系統中持續進化」為策展核心，跳脫單一理念宣示，將永續視為可被追溯、被優化，也能持續被實踐的運作方式。

桃園市青年局長侯佳齡（右）與在地青年佐佑設計許佑茹合影。（桃市青年局提供）

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