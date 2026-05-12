淡江大橋通車首日淡水、八里端匝道回堵 鄭宇恩機車實測提建議

民進黨新北市議員鄭宇恩跟團隊騎車上淡江大橋，觀察淡水端、八里端匝道回堵。（新北市議員鄭宇恩提供）

淡江大橋今天通車，民進黨新北市議員鄭宇恩跟著辦公室團隊騎車上大橋騎乘體驗機車道，從淡水端騎至八里端共兩趟，她說，通車首日在淡水和八里端匝道都出現嚴重回堵，淡水端在沙崙路往新市鎮方向的隧道端回堵延續到今午，她覺得號誌秒數控制還需審慎規劃。

交通部公路局北區養護工程分局回應，通車首日，淡水及八里段路口都有回堵情形，皆已橫向協請現場淡水及蘆洲警分局員警協助控燈紓解交通，將於明天上班尖峰時段與新北市交通局現勘協調，依現場車流狀況優化現有的號誌時相。

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鄭宇恩也點出，自行車道及人行道通往周邊景點的指標可再加強，團隊幕僚指出，很多民眾從橋上走下八里端時，會困惑要去哪裡搭公車回淡水？或是要走去八里渡船頭要多遠？但橋上一切空白，而到了橋下，只有往觀海長堤、往淡江大橋兩個方向指標。

公路局北區養護工程分局回應，自行車道及人行道通往周邊景點的指引牌面部分，北分局將於近期邀集相關單位會勘研議增設位置，提供用路人正確指引。

鄭宇恩說，機車道的護欄仍有許多銳角面沒有完成包覆，今天還發現自行車道與人行道也有類似情況；公路局先前說大橋的風切噪音來源是人行道護欄，今天看起來在八里自行車道護欄的消音膠條還沒全數黏貼。

北分局說，機車道的護欄仍有許多銳角面沒有完成包覆，將邀集施工單位逐項檢視，要求辦理改善；欄杆風切聲部分，目前施工單位在進行永久改善方案測試階段，測試完成後，將一併安裝降噪扣件於兩側欄杆。

鄭宇恩還提到，機車道遇到時速20公里的慢速車，可能引起的糾紛與事故也需要被討論，而救災情境模擬採救護車行駛人行道救護，但通車初期大量遊客、行人會讓本來就需要迴轉3至5次的救護車迴轉更加困難，也需重新規劃。

民進黨新北市議員鄭宇恩團隊提到，橋下只有往觀海長堤、往淡江大橋兩個方向指標，建議加強相關通往周邊景點的指標。（新北市議員鄭宇恩提供）

民進黨新北市議員鄭宇恩團隊提到，很多民眾從橋上走下八里端時，會困惑要去哪裡搭公車回淡水？（新北市議員鄭宇恩提供）

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